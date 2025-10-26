https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/sudanda-rsf-darfurdaki-ordu-ussunun-kontrolunu-ele-gecirdigini-acikladi-1100486178.html

Sudan'da RSF, Darfur'daki ordu üssünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı

Sudan’daki iç savaşta Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), el-Fasher’deki 6. Tümen Komutanlığını ele geçirdiğini duyurdu. Sosyal medyada 'RSF milislerinin karargahın içinde olduğu' beliritlen görüntüler paylaşıldı. Sudan ordusu konuyla ilgili açıklama henüz yapmadı. 300 bin kişi şehirde sıkıştı RSF’nin 18 aydır süren kuşatması nedeniyle el-Fasher’de sürekli bombardıman yaşanıyor, gıda ve ilaç tükenmiş durumda, hastalık ve açlık giderek yayılıyor. Yeni hedef alternatif yönetim RSF, Darfur ve Kordofan’ın büyük bölümünü kontrol ederken, Sudan ordusunun ise kuzey ve doğuda etkin olduğu belirtiliyor. El-Fasher'deki tümenin önemli bir kritik askeri üs olduğu ifade ediliyor.

