Sudan'da RSF, Darfur'daki ordu üssünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı
Sudan'da RSF, Darfur'daki ordu üssünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı
Sudan'da 18 aydır süren kuşatma kritik bir noktaya ulaştı. RSF, Darfur eyaletindeki son büyük ordu üssünün kontrolünü aldığını açıkladı. 26.10.2025
Sudan’daki iç savaşta Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), el-Fasher’deki 6. Tümen Komutanlığını ele geçirdiğini duyurdu. Sosyal medyada 'RSF milislerinin karargahın içinde olduğu' beliritlen görüntüler paylaşıldı. Sudan ordusu konuyla ilgili açıklama henüz yapmadı. 300 bin kişi şehirde sıkıştı RSF’nin 18 aydır süren kuşatması nedeniyle el-Fasher’de sürekli bombardıman yaşanıyor, gıda ve ilaç tükenmiş durumda, hastalık ve açlık giderek yayılıyor. Yeni hedef alternatif yönetim RSF, Darfur ve Kordofan’ın büyük bölümünü kontrol ederken, Sudan ordusunun ise kuzey ve doğuda etkin olduğu belirtiliyor. El-Fasher'deki tümenin önemli bir kritik askeri üs olduğu ifade ediliyor.
Sudan'da RSF, Darfur'daki ordu üssünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı

15:36 26.10.2025
Sudan’da 18 aydır süren kuşatma kritik bir noktaya ulaştı. RSF, Darfur eyaletindeki son büyük ordu üssünün kontrolünü aldığını açıkladı.
Sudan’daki iç savaşta Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), el-Fasher’deki 6. Tümen Komutanlığını ele geçirdiğini duyurdu. Sosyal medyada 'RSF milislerinin karargahın içinde olduğu' beliritlen görüntüler paylaşıldı.
Sudan ordusu konuyla ilgili açıklama henüz yapmadı.

300 bin kişi şehirde sıkıştı

RSF’nin 18 aydır süren kuşatması nedeniyle el-Fasher’de sürekli bombardıman yaşanıyor, gıda ve ilaç tükenmiş durumda, hastalık ve açlık giderek yayılıyor.

Yeni hedef alternatif yönetim

RSF, Darfur ve Kordofan’ın büyük bölümünü kontrol ederken, Sudan ordusunun ise kuzey ve doğuda etkin olduğu belirtiliyor. El-Fasher'deki tümenin önemli bir kritik askeri üs olduğu ifade ediliyor.
