https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/sudanda-rsf-darfurdaki-ordu-ussunun-kontrolunu-ele-gecirdigini-acikladi-1100486178.html
Sudan'da RSF, Darfur'daki ordu üssünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı
Sudan'da RSF, Darfur'daki ordu üssünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Sudan’da 18 aydır süren kuşatma kritik bir noktaya ulaştı. RSF, Darfur eyaletindeki son büyük ordu üssünün kontrolünü aldığını açıkladı. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T15:36+0300
2025-10-26T15:36+0300
2025-10-26T15:36+0300
dünya
ortadoğu
darfur
sudan
hızlı destek güçleri (rsf)
kuşatma
i̇ç savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100485905_0:272:2872:1888_1920x0_80_0_0_d7ddc2f420989a3c51e374c6ee25213d.jpg
Sudan’daki iç savaşta Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), el-Fasher’deki 6. Tümen Komutanlığını ele geçirdiğini duyurdu. Sosyal medyada 'RSF milislerinin karargahın içinde olduğu' beliritlen görüntüler paylaşıldı. Sudan ordusu konuyla ilgili açıklama henüz yapmadı. 300 bin kişi şehirde sıkıştı RSF’nin 18 aydır süren kuşatması nedeniyle el-Fasher’de sürekli bombardıman yaşanıyor, gıda ve ilaç tükenmiş durumda, hastalık ve açlık giderek yayılıyor. Yeni hedef alternatif yönetim RSF, Darfur ve Kordofan’ın büyük bölümünü kontrol ederken, Sudan ordusunun ise kuzey ve doğuda etkin olduğu belirtiliyor. El-Fasher'deki tümenin önemli bir kritik askeri üs olduğu ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230623/guney-sudan-ic-savasin-surdugu-sudan-ile-sinirlarini-kapatti-1072771818.html
darfur
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100485905_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_393b8d0ae54d22b6f46490adb4cc941e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, darfur, sudan, hızlı destek güçleri (rsf), kuşatma, i̇ç savaş
ortadoğu, darfur, sudan, hızlı destek güçleri (rsf), kuşatma, i̇ç savaş
Sudan'da RSF, Darfur'daki ordu üssünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı
Sudan’da 18 aydır süren kuşatma kritik bir noktaya ulaştı. RSF, Darfur eyaletindeki son büyük ordu üssünün kontrolünü aldığını açıkladı.
Sudan’daki iç savaşta Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), el-Fasher’deki 6. Tümen Komutanlığını ele geçirdiğini duyurdu. Sosyal medyada 'RSF milislerinin karargahın içinde olduğu' beliritlen görüntüler paylaşıldı.
Sudan ordusu konuyla ilgili açıklama henüz yapmadı.
300 bin kişi şehirde sıkıştı
RSF’nin 18 aydır süren kuşatması nedeniyle el-Fasher’de sürekli bombardıman yaşanıyor, gıda ve ilaç tükenmiş durumda, hastalık ve açlık giderek yayılıyor.
Yeni hedef alternatif yönetim
RSF, Darfur ve Kordofan’ın büyük bölümünü kontrol ederken, Sudan ordusunun ise kuzey ve doğuda etkin olduğu belirtiliyor. El-Fasher'deki tümenin önemli bir kritik askeri üs olduğu ifade ediliyor.