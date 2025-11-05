https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/serdal-adali-sergen-hocamiz-gorevinin-basindadir-en-ufak-bir-problemimiz-yoktur-1100738603.html

Serdal Adalı: Sergen hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur

Serdal Adalı: Sergen hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile en ufak bir problem olmadığını Yalçın'ın görevinin başında olduğunu söyledi. 05.11.2025

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.Adalı, 2 Kasım'da gerçekleştirilen kongrede yaşananlarla ilgili asılsız iddialar ortaya atıldığını ileri sürerek, şunları söyledi:Kongrede 11 Mayıs-31 Mayıs 2025 arasındaki 20 günlük dönemle ilgili tartışmalara yönelik Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Kongrede önce faaliyet raporu, denetim raporu ve mali tablolar okundu. Hatta yönetimimizin 11 Mayıs 2025'e kadar olan dönemi de yine çoğunlukla ibra edildi. Ancak sıra 11 Mayıs-31 Mayıs 2025 arasındaki o kısa 20 günlük dönemin oylamasına geldiğinde, bir anda ortalık karıştı. Asıl tartışma da işte bu 20 günlük dönem üzerinden yapıldı. Ben mazbatamı 13 Mayıs'ta aldım. Yani bahsi geçen o 20 günlük dönem, zaten görevde olduğum ikinci dönemin ilk günleriydi. Ancak o süreçte ne bir yönetim kurulu kararı alındı ne bir sözleşme imzalandı ne de bir harcama yapıldı. Yine de bugün kalkıp bu 20 günü sanki başlı başına bir dönemmiş gibi gösterip algı oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.Adalı, "Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bizim yargıda eksik dosyamız bir bu kalmıştı bu rezilliği de yaşayalım, önemli değil. Bizim hiç kimseden, hiçbir şeyden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık şekilde bu süreci yürütürüz, önemli değil. Yaşata yaşata bu rezillikleri tüketeceksiniz, Beşiktaş'a gücünüz yetmeyecek" dedi.'Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın'Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, hak eden bir başkan adayı olması durumunda kendisinin de destek vereceğini söyledi.Kulübü bir sonraki yönetime borçsuz bırakmak istediğini aktaran Adalı şu değerlendirmede bulundu:'Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz, temeli sağlam bir yapılanma'Konuşmasında öz eleştiride bulunan Serdal Adalı, şampiyonluk sözünü erken kullandığını söyleyerek şunları ifade etti:'Hocamız görevinin başındadır'Teknik direktör Sergen Yalçın'a güvendiklerini dile getiren Adalı, "Sergen hocamızla ilgili de birçok şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur" dedi.Adalı, 2-0 öndeyken 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu. "Maalesef iş şanssızlıklar serisine bağlandı" diyen Serdal Adalı "Geçtiğimiz hafta (Kasımpaşa maçı) kaçan penaltı, bu hafta Orkun'un talihsiz kırmızı kartı var. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Sergen hocanın haftalardır oynatmaya çalıştığı bir sistemi var. Orkun'un gördüğü kırmızı karta kadar olan 25 dakikada bunu gördük. Müthiş zevkli ve başarılı bir Beşiktaş vardı. Bütün gayretimiz o 25 dakikalık oyunu 90 dakikaya yaymaları. Bunu başarmaları durumunda Beşiktaş'ı bir daha mağlup görmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

