Serdal Adalı: Sergen hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile en ufak bir problem olmadığını Yalçın'ın görevinin başında olduğunu söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile en ufak bir problem olmadığını Yalçın'ın görevinin başında olduğunu söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Adalı, 2 Kasım'da gerçekleştirilen kongrede yaşananlarla ilgili asılsız iddialar ortaya atıldığını ileri sürerek, şunları söyledi:
Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek, çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi; son günlerde, birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben 15 senedir, ister yönetimde olayım ister olmayayım, Beşiktaş sevdasından vazgeçemedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben o sorumluluğu taşımak için buradayım, kaçmak için değil. Onurumla, gururumla, tertemiz bir şekilde buralara geldim. Bu saatten sonra da kirlenmeye niyetim yok. Hayatımda en çok emek verdiğim şey Beşiktaş'tır. O yüzden bu emeğin üstüne kimsenin gölge düşürmesine izin vermem. Ancak gururla konuşuyorum, çünkü bu 10 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen biz Beşiktaş'a yakışır işler yaptık.
Kongrede 11 Mayıs-31 Mayıs 2025 arasındaki 20 günlük dönemle ilgili tartışmalara yönelik Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Kongrede önce faaliyet raporu, denetim raporu ve mali tablolar okundu. Hatta yönetimimizin 11 Mayıs 2025'e kadar olan dönemi de yine çoğunlukla ibra edildi. Ancak sıra 11 Mayıs-31 Mayıs 2025 arasındaki o kısa 20 günlük dönemin oylamasına geldiğinde, bir anda ortalık karıştı. Asıl tartışma da işte bu 20 günlük dönem üzerinden yapıldı. Ben mazbatamı 13 Mayıs'ta aldım. Yani bahsi geçen o 20 günlük dönem, zaten görevde olduğum ikinci dönemin ilk günleriydi. Ancak o süreçte ne bir yönetim kurulu kararı alındı ne bir sözleşme imzalandı ne de bir harcama yapıldı. Yine de bugün kalkıp bu 20 günü sanki başlı başına bir dönemmiş gibi gösterip algı oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.
Adalı, "Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bizim yargıda eksik dosyamız bir bu kalmıştı bu rezilliği de yaşayalım, önemli değil. Bizim hiç kimseden, hiçbir şeyden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık şekilde bu süreci yürütürüz, önemli değil. Yaşata yaşata bu rezillikleri tüketeceksiniz, Beşiktaş'a gücünüz yetmeyecek" dedi.
'Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, hak eden bir başkan adayı olması durumunda kendisinin de destek vereceğini söyledi.
Kulübü bir sonraki yönetime borçsuz bırakmak istediğini aktaran Adalı şu değerlendirmede bulundu:
Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın, vizyonunu anlatsın. Ama camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değil. Biz buraya hizmet etmeye geldik, kavgaya değil. Benden daha iyi yapacak bir insan çıktığı noktada hak verip görevimi teslim ederim. Bu bir bayrak değişimidir. Görev teslimi onurlu olur. 'Ben koltuğu kaybettim' veya 'Benim hakkım yendi' diyerek camiayı karıştırmakla olmaz bu işler. Gerçek Beşiktaşlı görevi 'Ben kaybettim.' duygusuyla değil, 'Ben görevimi tamamladım.' anlayışıyla bırakır. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, geçmişle ve gelecekle hesabı olmayan, yani Beşiktaş'ı şahsi beklentiler için kullanmayacak, ilk başkan adayını ben destekleyeceğim. O gün geldiğinde, Beşiktaş'ı borçsuz şekilde ona devredeceğim.
'Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz, temeli sağlam bir yapılanma'
Konuşmasında öz eleştiride bulunan Serdal Adalı, şampiyonluk sözünü erken kullandığını söyleyerek şunları ifade etti:
Görev süresinde bazı hatalar yaptıklarını anlatan Adalı, "İletişim hataları yaptık. Taraftar yanım bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım, 'şampiyonluk' kelimesini fazla erken kullandım. Belki o dönemlerde olduğu gibi yapılanma sürecini daha çok vurgulasaydım, bugün bu kadar tartışma yaşanmazdı. Buna rağmen beni de anlayın, Beşiktaş Başkanı katıldığı her kulvarda şampiyonluktan başka hedef söyleyemez. Ancak hedefle gerçek farklı şeylerdir. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz, temeli sağlam bir yapılanmadır.
'Hocamız görevinin başındadır'
Teknik direktör Sergen Yalçın'a güvendiklerini dile getiren Adalı, "Sergen hocamızla ilgili de birçok şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur" dedi.
Adalı, 2-0 öndeyken 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu. "Maalesef iş şanssızlıklar serisine bağlandı" diyen Serdal Adalı "Geçtiğimiz hafta (Kasımpaşa maçı) kaçan penaltı, bu hafta Orkun'un talihsiz kırmızı kartı var. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Sergen hocanın haftalardır oynatmaya çalıştığı bir sistemi var. Orkun'un gördüğü kırmızı karta kadar olan 25 dakikada bunu gördük. Müthiş zevkli ve başarılı bir Beşiktaş vardı. Bütün gayretimiz o 25 dakikalık oyunu 90 dakikaya yaymaları. Bunu başarmaları durumunda Beşiktaş'ı bir daha mağlup görmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.