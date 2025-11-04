Beşiktaş'ta 5 futbolcu idmana çıkmadı: Kulüpten açıklama geldi

Türkiye
Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta bugün yapılan antremana beş futbolcu katılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada dört futbolcunun sakatlıkları nedeniyle...
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi ardından beş futbolcunun antremana çıkmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal'ın sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadığı, Gabriel Paulista'nın ise annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya’ya gittiği belirtildi. 4 futbolcu sakatlık yaşıyorAçıklamada, Emirhan Topçu'nun hamstringde gerginlik, Vaclav Cerny ve Rafa Silva'nın kalf bölgesinde ağrı ve sertlik, Necip Uysal'ın sol dizinde pes anserinus bursiti olduğu açıklandı.Öte yandan Gabriel Paulista'nın annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya gittiği belirtildi.Antalyaspor maçına çıkabilecekler mi?Cerny'nin Antalyaspor maçına yetişmesi beklenirken, Rafa Silva'nın durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Emirhan Topçu cezalı olduğu için Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.Gabriel Paulista Antalyaspor maçı öncesi Türkiye'ye dönecek ve maç kadrosunda yer alacak.
