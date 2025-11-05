Türkiye
Putin: Trump'ın ABD'nin nükleer testlerine ilişkin açıklaması ciddi bir sorun
Putin: Trump'ın ABD'nin nükleer testlerine ilişkin açıklaması ciddi bir sorun
Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD'nin Rusya'ya yönelik önleyici bir nükleer füze saldırısının talim edildiği bir tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin nükleer testlerine ilişkin açıklamasını ciddi bir sorun olarak nitelendirdi.Kremlin'de yapılan Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus lider, Güvenlik Konseyi platformunda nükleer testlere hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin bilgi toplanmasını, analiz yapılmasını ve önerilerde bulunulmasını emretti.Bununla beraber Putin, Rusya'nın Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'nın (CTBT) hükümlerinden sapmayı planlamadığını ancak CTBT'ye taraf ülkelerin nükleer testler yapmaya karar vermesi halinde, Moskova'nın buna uygun adımları atmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.'ABD, Rusya'ya yönelik önleyici bir nükleer füze saldırısını talim etti'Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD, geçen ay, Rusya'ya yönelik önleyici bir nükleer füze saldırısının talim edildiği bir tatbikat gerçekleştirdi" dedi. ABD'nin Almanya'dan Rusya'nın merkezine uçuş süresi 6-7 dakika olan füzeleri Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planladığını belirten Belousov, 'Novaya Zemlya' poligonunda nükleer testler için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğunu vurguladı. Belousov, Washington'un stratejik saldırı silahlarını aktif olarak artırdığını bildirdi.
Putin: Trump'ın ABD'nin nükleer testlerine ilişkin açıklaması ciddi bir sorun

17:14 05.11.2025 (güncellendi: 17:47 05.11.2025)
Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD'nin Rusya'ya yönelik önleyici bir nükleer füze saldırısının talim edildiği bir tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin nükleer testlerine ilişkin açıklamasını ciddi bir sorun olarak nitelendirdi.

Kremlin'de yapılan Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus lider, Güvenlik Konseyi platformunda nükleer testlere hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin bilgi toplanmasını, analiz yapılmasını ve önerilerde bulunulmasını emretti.

Bununla beraber Putin, Rusya'nın Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'nın (CTBT) hükümlerinden sapmayı planlamadığını ancak CTBT'ye taraf ülkelerin nükleer testler yapmaya karar vermesi halinde, Moskova'nın buna uygun adımları atmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

'ABD, Rusya'ya yönelik önleyici bir nükleer füze saldırısını talim etti'

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD, geçen ay, Rusya'ya yönelik önleyici bir nükleer füze saldırısının talim edildiği bir tatbikat gerçekleştirdi" dedi.

ABD'nin Almanya'dan Rusya'nın merkezine uçuş süresi 6-7 dakika olan füzeleri Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planladığını belirten Belousov, 'Novaya Zemlya' poligonunda nükleer testler için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğunu vurguladı.

Belousov, Washington'un stratejik saldırı silahlarını aktif olarak artırdığını bildirdi.
