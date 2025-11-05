Türkiye
Şanghay'da dev fuar başladı: Çin dünyaya kapılarını bir kez daha açtı
Şanghay’da dev fuar başladı: Çin dünyaya kapılarını bir kez daha açtı
Sputnik Türkiye
8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Şanghay'da binlerce firmanın katılımıyla başladı. Çin, dünyanın en büyük tüketici pazarına erişimi artırma sözü verirken... 05.11.2025
Bu yıl sekizincisi düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Şanghay’da görkemli bir açılışla başladı. Etkinlik, Çin’in küresel iş birliğini derinleştirme ve uluslararası ticaretteki rolünü güçlendirme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Açılışa katılan Çin Başbakanı Li Qiang, fuarı “dünyanın Çin ekonomisine açılan kapısı ve Çin’i dünyaya bağlayan köprü” olarak tanımladı.Rekor katılımBu yılki fuar, 430 bin metrekarelik rekor büyüklükte bir alanda düzenleniyor. Toplamda 155 ülkeden 4.108 firma katıldı. Katılımcı ülkeler arasında "Bir Kuşak Bir Yol Girişim" ortaklarının sayısı geçen yıla göre yüzde 23 arttı. Ayrıca en az gelişmiş ülkelerden gelen firma sayısı yüzde 23.5, Afrikalı katılımcıların sayısı ise yüzde 80 yükseldi.Yeni ürünler, yeni teknolojiler Bu yıl CIIE’de 461 yeni ürün, teknoloji ve hizmet tanıtılıyor. Bunların neredeyse yarısı dünya prömiyerini bu fuarda yapıyor. Fuarın en dikkat çeken bölümlerinden biri, ilk kez açılan Sınır Ötesi E-Ticaret Alanı oldu. Bu bölüm, yabancı tedarikçilerle Çinli online perakende platformlarını bir araya getiriyor. Ayrıca insansı robotlar, düşük irtifa hava araçları, akıllı ulaşım sistemleri ve yeni nesil tıbbi cihazlar da sergilenen yenilikler arasında.Tıbbi ekipman ve sağlık teknolojileri bölümünde bu yıl 'gümüş ekonomi' teması öne çıktı. 50 yaş üstü bireylere yönelik rehabilitasyon cihazları, yaşlı bakım ürünleri ve uyku destek teknolojileri dikkat çekti.
Bu yıl sekizincisi düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Şanghay’da görkemli bir açılışla başladı. Etkinlik, Çin’in küresel iş birliğini derinleştirme ve uluslararası ticaretteki rolünü güçlendirme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Açılışa katılan Çin Başbakanı Li Qiang, fuarı “dünyanın Çin ekonomisine açılan kapısı ve Çin’i dünyaya bağlayan köprü” olarak tanımladı.

Rekor katılım

Bu yılki fuar, 430 bin metrekarelik rekor büyüklükte bir alanda düzenleniyor. Toplamda 155 ülkeden 4.108 firma katıldı. Katılımcı ülkeler arasında "Bir Kuşak Bir Yol Girişim" ortaklarının sayısı geçen yıla göre yüzde 23 arttı. Ayrıca en az gelişmiş ülkelerden gelen firma sayısı yüzde 23.5, Afrikalı katılımcıların sayısı ise yüzde 80 yükseldi.

Yeni ürünler, yeni teknolojiler

Bu yıl CIIE’de 461 yeni ürün, teknoloji ve hizmet tanıtılıyor. Bunların neredeyse yarısı dünya prömiyerini bu fuarda yapıyor. Fuarın en dikkat çeken bölümlerinden biri, ilk kez açılan Sınır Ötesi E-Ticaret Alanı oldu. Bu bölüm, yabancı tedarikçilerle Çinli online perakende platformlarını bir araya getiriyor. Ayrıca insansı robotlar, düşük irtifa hava araçları, akıllı ulaşım sistemleri ve yeni nesil tıbbi cihazlar da sergilenen yenilikler arasında.
Tıbbi ekipman ve sağlık teknolojileri bölümünde bu yıl 'gümüş ekonomi' teması öne çıktı. 50 yaş üstü bireylere yönelik rehabilitasyon cihazları, yaşlı bakım ürünleri ve uyku destek teknolojileri dikkat çekti.
