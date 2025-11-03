https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/rusya-ve-cin-glonass-ile-beidou-sistemlerinin-entegrasyonu-icin-yeni-yol-haritasi-imzaladi--1100707897.html
Rusya ve Çin GLONASS ile Beidou sistemlerinin entegrasyonu için yeni yol haritası imzaladı
Rusya ve Çin GLONASS ile Beidou sistemlerinin entegrasyonu için yeni yol haritası imzaladı
Sputnik Türkiye
Roscosmos ve Çin Uydu Navigasyon Sistemi Komisyonu, iki ülke arasında uydu tabanlı navigasyon sistemlerinin uyumluluğunu güçlendirmeyi hedefleyen 2026–2030... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T21:45+0300
2025-11-03T21:45+0300
2025-11-03T21:46+0300
rusya federal uzay ajansı roskosmos
dünya
roscosmos
glonass
çin
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100663499_0:11:749:432_1920x0_80_0_0_fb1fa9951cf5f43c20fc2c759e7019f9.png
Rus uzay ajansı Roscosmos, Rusya ve Çin tarafından GLONASS ile Beidou sistemlerinin entegrasyonu için yeni bir yol haritasına imza atıldığını duyurdu.Roscosmos’tan yapılan açıklamada, “Roscosmos Devlet Kurumu ile Çin Uydu Navigasyon Sistemi Komisyonu arasında yeni bir iş birliği yol haritası imzalandı” ifadeleri kullanıldı. Belgenin Rusya ve Çin hükümet başkanlarının 30. düzenli görüşmesi kapsamında imzalanan anlaşmalar arasında yer aldığı belirtildi.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin başkanlığındaki, Roscosmos yetkilisi Dmitriy Bakanov’un da yer aldığı heyet, iki günlük bir çalışma ziyareti için Çin’de bulunuyor. Yol haritasının imzalandığı toplantının Çin’in Hangzhou kentinde gerçekleştirildiği, burada Dmitriy Bakanov ile Çin Uydu Navigasyon Sistemi Komisyonu Başkanı Guan Jun’un, 2021–2025 dönemine ilişkin önceki iş birliği yol haritasının uygulanma sonuçlarını özetleyen ortak bir bildiri imzaladığı belirtildi. 2021-2025 döneminde iki ülke, ortak bir zaman laboratuvarı ve uydu tabanlı fonksiyonel destek sistemlerinin test platformu kurmuş, ayrıca Rusya ve Çin’de karşılıklı navigasyon istasyonlarının kurulmasını öngören sözleşmeler imzalamıştı. Roscosmos'un açıklamasında, “GLONASS ve Beidou sistemlerinin uyumluluğu ve karşılıklı tamamlayıcılığını sağlamak, sistemlerin özelliklerini izlemek ve değerlendirmek, ayrıca uydu teknolojilerinin ortak kullanımı alanındaki projelerin sürdürülmesi amacıyla, bir sonraki beş yıllık dönem için yeni bir Yol Haritası imzalanmıştır” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/rusya-basbakani-misustin-pekinde-cin-lideri-si-ile-gorusecek-1100706889.html
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100663499_39:0:700:496_1920x0_80_0_0_8a97fc3986246379c8b974f05af4da31.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya federal uzay ajansı roskosmos, roscosmos, glonass, çin, rusya
rusya federal uzay ajansı roskosmos, roscosmos, glonass, çin, rusya
Rusya ve Çin GLONASS ile Beidou sistemlerinin entegrasyonu için yeni yol haritası imzaladı
21:45 03.11.2025 (güncellendi: 21:46 03.11.2025)
Roscosmos ve Çin Uydu Navigasyon Sistemi Komisyonu, iki ülke arasında uydu tabanlı navigasyon sistemlerinin uyumluluğunu güçlendirmeyi hedefleyen 2026–2030 yıllarını kapsayan yeni iş birliği yol haritasını imzaladı.
Rus uzay ajansı Roscosmos, Rusya ve Çin tarafından GLONASS ile Beidou sistemlerinin entegrasyonu için yeni bir yol haritasına imza atıldığını duyurdu.
Roscosmos’tan yapılan açıklamada, “Roscosmos Devlet Kurumu ile Çin Uydu Navigasyon Sistemi Komisyonu arasında yeni bir iş birliği yol haritası imzalandı” ifadeleri kullanıldı. Belgenin Rusya ve Çin hükümet başkanlarının 30. düzenli görüşmesi kapsamında imzalanan anlaşmalar arasında yer aldığı belirtildi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin başkanlığındaki, Roscosmos yetkilisi Dmitriy Bakanov’un da yer aldığı heyet, iki günlük bir çalışma ziyareti için Çin’de bulunuyor.
Yol haritasının imzalandığı toplantının Çin’in Hangzhou kentinde gerçekleştirildiği, burada Dmitriy Bakanov ile Çin Uydu Navigasyon Sistemi Komisyonu Başkanı Guan Jun’un, 2021–2025 dönemine ilişkin önceki iş birliği yol haritasının uygulanma sonuçlarını özetleyen ortak bir bildiri imzaladığı belirtildi.
2021-2025 döneminde iki ülke, ortak bir zaman laboratuvarı ve uydu tabanlı fonksiyonel destek sistemlerinin test platformu kurmuş, ayrıca Rusya ve Çin’de karşılıklı navigasyon istasyonlarının kurulmasını öngören sözleşmeler imzalamıştı.
Roscosmos'un açıklamasında, “GLONASS ve Beidou sistemlerinin uyumluluğu ve karşılıklı tamamlayıcılığını sağlamak, sistemlerin özelliklerini izlemek ve değerlendirmek, ayrıca uydu teknolojilerinin ortak kullanımı alanındaki projelerin sürdürülmesi amacıyla, bir sonraki beş yıllık dönem için yeni bir Yol Haritası imzalanmıştır” ifadeleri yer aldı.