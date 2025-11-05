https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/rusya-savunma-bakanligi-zelenskiy-gerceklerle-bagini-kopardi-ya-da-kupyanskla-ilgili-gercegi-1100749775.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Zelenskiy gerçeklerle bağını kopardı ya da Kupyansk'la ilgili gerçeği gizlemeye çalışıyor

05.11.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna ordusunun Kupyansk'ta kalan '60 kadar Rus'u' etkisiz hale getirme yönündeki açıklamasının yalnızca iki şeye işaret ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Açıklamada, “Bugün, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'taki ‘kazanlarda’ sıkışıp kalan ve Rus birliklerinin saldırıları ve ilerleyişi nedeniyle sürekli olarak büyük kayıplar veren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin durumu hızla kötüleşiyor ve Ukrayna askerlerine, gönüllü olarak teslim olmaktan başka kurtuluş şansı bırakmıyor” ifadesi kullanıldı.

