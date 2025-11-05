https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/rusya-savunma-bakanligi-zelenskiy-gerceklerle-bagini-kopardi-ya-da-kupyanskla-ilgili-gercegi-1100749775.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zelenskiy gerçeklerle bağını kopardı ya da Kupyansk'la ilgili gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Zelenskiy gerçeklerle bağını kopardı ya da Kupyansk'la ilgili gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'ta ‘ çember’ içinde kuşatılan Ukrayna askerlerinin durumunun kritik olduğunu belirtti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna ordusunun Kupyansk'ta kalan '60 kadar Rus'u' etkisiz hale getirme yönündeki açıklamasının yalnızca iki şeye işaret ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Açıklamada, “Bugün, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'taki ‘kazanlarda’ sıkışıp kalan ve Rus birliklerinin saldırıları ve ilerleyişi nedeniyle sürekli olarak büyük kayıplar veren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin durumu hızla kötüleşiyor ve Ukrayna askerlerine, gönüllü olarak teslim olmaktan başka kurtuluş şansı bırakmıyor” ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna ordusunun Kupyansk'ta kalan '60 kadar Rus'u' etkisiz hale getirme yönündeki açıklamasının yalnızca iki şeye işaret ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Kiev rejiminin başı gerçeklikle bağlantısını tamamen kaybetmiş ve Syrskıy'in yalan dolu raporlarını dinleyerek sahadaki son durumdan tamamen habersiz. Ya da tam tersine, durumun çaresizliğini ve Kupyansk'taki gerçek durumunu anlıyor. Bu nedenle, binlerce Ukraynalı askerin ‘kazanlarda’ utanç verici bir şekilde ölmesinin bedeli karşılığında, Ukrayna halkından ve Batılı sponsorlarından gerçeği son ana kadar gizlemeye çalışarak, Avrupa vergi mükelleflerinin Rusya ile savaş için ayırdığı mali kaynaklardan yararlanmaya devam edebilsin. Onun, ‘her şeyi temizleyeceğiz’ sözlerini başka türlü yorumlamak mümkün değil.
Açıklamada, “Bugün, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'taki ‘kazanlarda’ sıkışıp kalan ve Rus birliklerinin saldırıları ve ilerleyişi nedeniyle sürekli olarak büyük kayıplar veren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin durumu hızla kötüleşiyor ve Ukrayna askerlerine, gönüllü olarak teslim olmaktan başka kurtuluş şansı bırakmıyor” ifadesi kullanıldı.