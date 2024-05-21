https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/neuralink-beyin-cipi-yerlestirilecek-ikinci-hasta-icin-onay-aldi-1084045679.html

Neuralink beyin çipi yerleştirilecek ikinci hasta için onay aldı

Neuralink beyin çipi yerleştirilecek ikinci hasta için onay aldı

Sputnik Türkiye

Neuralink, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ikinci insana çip takmak için gerekli izinleri aldı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T11:14+0300

2024-05-21T11:14+0300

2024-05-21T11:14+0300

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elon musk

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tesla

abd

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

çip

insan

insan

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Neuralink, ilk insan denemesinin başarılı olmasının ardından ikinci bir insana beyin çipi yerleştirmeye hazırlanıyor. Şirket, ilk denemeler sırasında ortaya çıkan sorunları çözdükten sonra ikinci bir hasta için yeşil ışık yaktı. Bu yeni aşamada, cihazın ultra ince kablolarının beyinin daha derinlerine yerleştirilmesini içeren güncellemeler planlanıyor.Geçtiğimiz haftalarda beyin çipi takılan ilk hasta Nolan Arbaugh'un ameliyatında kafatasının içinde hava sıkıştığı iddia edilmişti. Bu durum, pnömosefali olarak bilinen ve tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir durum olarak öne çıktı. Ancak Arbaugh'un iyileşme süreci devam ediyor ve Neuralink, cihazın implante edilmesinin üzerinden 100 günden fazla zaman geçtiğini duyurarak olumlu bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.Ne olmuştu?Nolan Arbaugh, 2016 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda omuzlarından aşağısını hissedemeyen bir duruma düşmüştü. İlk çip takılan kişi olarak hayatı yeniden kazanma umuduyla Neuralink'in deneyine katıldı. 28 Ocak'ta gerçekleştirilen 30 dakikalık ameliyatla beyin implantıyla birlikte hayatı değişti. Bu gelişme, beyin çip teknolojisinin insanlar üzerindeki etkilerini anlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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elon musk, neuralink, tesla, abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), çip, insan, insan