Peskov: Başkan Putin’in tutumu tamamen nettir, nükleer denemelerin yasaklanmasına ilişkin yükümlülüklerimize bağlıyız

05.11.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer üçlüsünün modernize edildiğini ve günümüzde dünyadaki en yeni stratejik caydırıcılık sistemine sahip olduğunu söyledi.Peskov, “Nükleer üçlümüz yenilendi. Bu, fiilen dünyadaki en yeni nükleer üçlü. Güvenliğimizin güvenilir şekilde garanti altına alınması için çok büyük bir çalışma yürütüldü” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Rusya Güvenlik Konseyi’nin olası nükleer deneme hazırlıklarına ilişkin önerileri hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, bu yönde herhangi bir takvimin belirlenmediğini, “Hayır, belirlenmiş bir süre yok. Ne kadar süreceği, Washington yönetiminin neyi kastettiğinin anlaşılmasına bağlı olacaktır” sözleriyle ifade etti.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması konusundaki tutumunun açık olduğunu vurgulayarak, Moskova’nın yükümlülüklerine bağlı kalmayı sürdüreceğini belirtti.Sözcü Peskov “Başkan Putin’in tutumu tamamen nettir, başka bir anlam çıkarılamaz. Nükleer denemelerin tamamen yasaklanmasına ilişkin yükümlülüklerimize bağlı kalıyoruz” dedi.'ABD Rusya’yı önceden bilgilendirdi'Kremlin Sözcüsü ayrıca, ABD’nin Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test fırlatışı hakkında Rusya’yı önceden bilgilendirdiğini, bu tür fırlatmaların karşılıklı bilgilendirme prosedürleri gerektirdiğini ve Rusya’nın da benzer testler hakkında ABD’ye bilgi verdiğini hatırlattı.ABD, çarşamba günü Minuteman III ICBM sisteminin planlı bir denemesini gerçekleştirmişti. ABD Başkanı Donald Trump daha önce, diğer ülkelerin nükleer programlarındaki gelişmelere dikkat çekerek Washington’un da testleri ‘eşit koşullarda’ yürütmesi gerektiğini söylemişti.Ancak söz konusu denemenin, Minuteman III sisteminin yarım asrı aşan görev süresi kapsamında yapılan rutin doğruluk ve hazırlık kontrolleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.'Planlanan yeni bir telefon görüşmesi yok'Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir telefon görüşmesinin şu aşamada planlanmadığını açıklayarak, “Hayır, şu an için böyle bir plan yok. Ancak ihtiyaç halinde, iki taraf bunu gerekli görürse görüşme çok kısa sürede organize edilebilir” dedi.

