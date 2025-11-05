Pușkov: Fransızlar, Macron’un ülkeyi ‘batırdığını’ düşünüyor

Gerçekten de sosyal ağlarda Macron’a, izlediği politikalara ve çevresine yönelik çok sayıda eleştiri var, ancak bunlar onun uydurduğu Rus ‘sahte hesapları’ndan değil, Macron’un ‘Fransa’yı gömdüğünü’ düşünen Fransızların kendisinden geliyor. Üstelik bunların arasında birçok tanınmış isim de var