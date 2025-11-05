https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/pukov-fransizlar-macronun-ulkeyi-batirdigini-dusunuyor-1100738112.html
Pușkov: Fransızlar, Macron’un ülkeyi ‘batırdığını’ düşünüyor
Pușkov: Fransızlar, Macron’un ülkeyi ‘batırdığını’ düşünüyor
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Fransızların Macron’a yönelik memnuniyetsizliğin gizlenmediğini ifade etti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T02:12+0300
2025-11-05T02:12+0300
2025-11-05T02:12+0300
dünya
rusya
avrupa
fransa
rus senatör aleksey puşkov
aleksey puşkov
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095701202_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_d8131e98eb49e94dce3829914bcdf12b.png
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarının vatandaşlar tarafından sert biçimde eleştirildiğini söyledi. Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, sosyal medyada Macron ve çevresine yönelik eleştirilerin yoğunlaştığını belirterek, bunun Macron’un iddia ettiği gibi ‘Rusya kaynaklı sahte hesaplardan’ değil, bizzat Fransız vatandaşlarından geldiğini ifade ederek, şöyle yazdı:Puşkov, Fransız toplumunda Macron’a yönelik memnuniyetsizliğin gizlenmediğini vurgulayarak şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-rusya-sirbistan-yapimi-muhimmatin-rus-askerlerine-karsi-kullanilmasini-istemiyor--1100737993.html
rusya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095701202_47:0:678:473_1920x0_80_0_0_52eb60592c37b1b7746c0da710118f69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, avrupa, fransa, rus senatör aleksey puşkov, aleksey puşkov, emmanuel macron
rusya, avrupa, fransa, rus senatör aleksey puşkov, aleksey puşkov, emmanuel macron
Pușkov: Fransızlar, Macron’un ülkeyi ‘batırdığını’ düşünüyor
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Fransızların Macron’a yönelik memnuniyetsizliğin gizlenmediğini ifade etti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarının vatandaşlar tarafından sert biçimde eleştirildiğini söyledi.
Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, sosyal medyada Macron ve çevresine yönelik eleştirilerin yoğunlaştığını belirterek, bunun Macron’un iddia ettiği gibi ‘Rusya kaynaklı sahte hesaplardan’ değil, bizzat Fransız vatandaşlarından geldiğini ifade ederek, şöyle yazdı:
Gerçekten de sosyal ağlarda Macron’a, izlediği politikalara ve çevresine yönelik çok sayıda eleştiri var, ancak bunlar onun uydurduğu Rus ‘sahte hesapları’ndan değil, Macron’un ‘Fransa’yı gömdüğünü’ düşünen Fransızların kendisinden geliyor. Üstelik bunların arasında birçok tanınmış isim de var
Puşkov, Fransız toplumunda Macron’a yönelik memnuniyetsizliğin gizlenmediğini vurgulayarak şunları ekledi:
“Meselenin özü bizzat Macron’dadır. Onun ulusal çıkarlara aykırı politikaları, artık neredeyse tüm Fransa tarafından reddediliyor. İtibarını, dijital bir diktatörlükle dahi kurtarma imkanı kalmadı.”