Pușkov: Fransızlar, Macron’un ülkeyi ‘batırdığını’ düşünüyor
Pușkov: Fransızlar, Macron’un ülkeyi ‘batırdığını’ düşünüyor
05.11.2025
Pușkov: Fransızlar, Macron’un ülkeyi ‘batırdığını’ düşünüyor

02:12 05.11.2025
© Sputnik / Владимир ТрефиловAleksey Puşkov
© Sputnik / Владимир Трефилов
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Fransızların Macron’a yönelik memnuniyetsizliğin gizlenmediğini ifade etti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarının vatandaşlar tarafından sert biçimde eleştirildiğini söyledi.
Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, sosyal medyada Macron ve çevresine yönelik eleştirilerin yoğunlaştığını belirterek, bunun Macron’un iddia ettiği gibi ‘Rusya kaynaklı sahte hesaplardan’ değil, bizzat Fransız vatandaşlarından geldiğini ifade ederek, şöyle yazdı:
Gerçekten de sosyal ağlarda Macron’a, izlediği politikalara ve çevresine yönelik çok sayıda eleştiri var, ancak bunlar onun uydurduğu Rus ‘sahte hesapları’ndan değil, Macron’un ‘Fransa’yı gömdüğünü’ düşünen Fransızların kendisinden geliyor. Üstelik bunların arasında birçok tanınmış isim de var
Puşkov, Fransız toplumunda Macron’a yönelik memnuniyetsizliğin gizlenmediğini vurgulayarak şunları ekledi:

“Meselenin özü bizzat Macron’dadır. Onun ulusal çıkarlara aykırı politikaları, artık neredeyse tüm Fransa tarafından reddediliyor. İtibarını, dijital bir diktatörlükle dahi kurtarma imkanı kalmadı.”

Peskov: Rusya, Sırbistan yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemiyor
