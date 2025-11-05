Türkiye
Peskov: Rusya, Sırbistan yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemiyor
Peskov: Rusya, Sırbistan yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya, Sırbistan’da üretilen mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını görmek istemediğini açıkladı. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriyev Peskov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ülkesinin Avrupa Birliği’ne mühimmat satmaya hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.Açıklamasında Peskov, Rusya'nın Sırp yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemediğini söyledi.Konuşmasında Peskov, şu ifadeleri kullandı.
01:11 05.11.2025
Dmitriy Peskov
© Sputnik / POOL
Rusya, Sırbistan’da üretilen mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını görmek istemediğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriyev Peskov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ülkesinin Avrupa Birliği’ne mühimmat satmaya hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Açıklamasında Peskov, Rusya'nın Sırp yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemediğini söyledi.
Konuşmasında Peskov, şu ifadeleri kullandı.
“Bizim en son görmek isteyeceğimiz şey, kardeş ülke Sırbistan’da üretilen silah ve mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasıdır. Bunu en son görmek isteriz”
