https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-rusya-sirbistan-yapimi-muhimmatin-rus-askerlerine-karsi-kullanilmasini-istemiyor--1100737993.html
Peskov: Rusya, Sırbistan yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemiyor
Peskov: Rusya, Sırbistan yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya, Sırbistan’da üretilen mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını görmek istemediğini açıkladı. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T01:11+0300
2025-11-05T01:11+0300
2025-11-05T01:11+0300
dünya
sırbistan
rusya
kremlin
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriyev Peskov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ülkesinin Avrupa Birliği’ne mühimmat satmaya hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.Açıklamasında Peskov, Rusya'nın Sırp yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemediğini söyledi.Konuşmasında Peskov, şu ifadeleri kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/putin-poseidon-tum-modern-suustu-savas-gemilerinin-hizini-katbekat-asiyor--1100736720.html
sırbistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_153:0:1146:745_1920x0_80_0_0_cd03dd23c5e87e78c203aff4d9b874b7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sırbistan, rusya, kremlin, avrupa birliği
sırbistan, rusya, kremlin, avrupa birliği
Peskov: Rusya, Sırbistan yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemiyor
Rusya, Sırbistan’da üretilen mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını görmek istemediğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriyev Peskov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ülkesinin Avrupa Birliği’ne mühimmat satmaya hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Açıklamasında Peskov, Rusya'nın Sırp yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemediğini söyledi.
Konuşmasında Peskov, şu ifadeleri kullandı.
“Bizim en son görmek isteyeceğimiz şey, kardeş ülke Sırbistan’da üretilen silah ve mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasıdır. Bunu en son görmek isteriz”