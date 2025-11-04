https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/putin-poseidon-tum-modern-suustu-savas-gemilerinin-hizini-katbekat-asiyor--1100736720.html

Putin: Poseidon, tüm modern suüstü savaş gemilerinin hızını katbekat aşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız nükleer sualtı aracı ‘Poseidon’ ile stratejik nükleer seyir füzesi ‘Burevestnik’in geliştiricilerini ödüllendirdi.Yaptığı konuşmada Putin, 'Poseidon' ve 'Burevestnik'in geliştirilmesinin Rus halkı için büyük tarihi önem taşıdığını ve geliştirme sürecinde on binlerce kişinin görev aldığını belirterek, projelerde yer alan tüm bilimsel, endüstriyel ve üretim ekiplerine teşekkür etti. Putin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu güçlü, yüksek etkili ve benzersiz sistemlerin oluşturulması, abartısız şekilde halkımız için tarihi bir sonuçtur” ifadeleriyle özellikle Poseidon’un stratejik önemine dikkat çekti. 'Poseidon, tüm modern suüstü savaş gemilerinin hızını katbekat aşıyor'Putin, ‘Poseidon’ insansız nükleer sualtı aracının hızının, günümüzdeki tüm modern suüstü savaş gemilerinin hızını katbekat geçtiğini, tasarım sürecinde özgün teknik sorunların çözüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Yalnızca yerli malzemeler kullanıldı'Putin, ‘Poseidon’ ve ‘Burevestnik’ projelerinde yalnızca yerli malzemelerin kullanıldığının altını çizdi. Ayrıca her iki sistemin de testlerinin başarıyla tamamlandığını söyleyerek, bunların geniş bir hedef yelpazesini vurma kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi. Putin ayrıca, Poseidon insansız sualtı aracının hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabildiğini, bu sayede uçak gemisi grupları, kıyı savunma sistemleri ve düşman altyapısı gibi çeşitli hedefleri imha edebildiğini ifade etti.'Sarmat' 2026’da tam muharip göreve giriyor' Putin, bu projelerin Rusya’nın geleceği için büyük bir teknolojik birikim sağladığını belirterek “Gelecek için büyük bir temel oluşturuldu. Elbette ileri gitmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Konuşmasında Putin, ağır kıtalararası balistik füze sistemi ‘Sarmat’ın devreye alınma takvimi hakkında bilgi verdi. Mevcut yıl içinde sistemlerin deneme amaçlı muharip göreve alınacağını söyleyen Putin, 2026 yılında Sarmat sistemlerinin tam muharip göreve başlayacağını açıkladı. 'NATO'ya ait keşif gemisi sürekli test alanındaydı'Putin, ‘Burevestnik’ testleri sırasında bölgede uluslararası ilginin arttığını da belirterek, denemelerin gerçekleştirildiği 21 Ekim tarihinde NATO’ya ait bir keşif gemisinin sürekli olarak test alanında bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:Putin ayrıca, Rusya’nın yeni nesil stratejik silah projelerinin devam edeceğini ve ülkenin savunma alanındaki modernizasyon programının, dış dünyaya yönelik tehdit unsuru olarak değil, geleceğe yönelik stratejik bir yatırım olduğu mesajını verdi.Daha önce yapılan açıklamalara göre, nükleer motorlu Burevestnik seyir füzesi test uçuşunda 14 bin kilometrelik mesafe kat etti ve bu menzilin sınır teşkil etmediği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, füzenin karşı tarafın füze ve hava savunma sistemlerini aşma konusunda yüksek kabiliyet gösterdiğini aktarmıştı. Poseidon projesi, Putin tarafından ilk kez 2018’de Federal Meclis’e hitaben duyurulmuştu.

