https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-ne-rusya-ne-de-cin-herhangi-bir-nukleer-denemeyi-yeniden-baslatmis-degil-1100739323.html

Peskov: Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil

Peskov: Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarına cevaben, "Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T03:39+0300

2025-11-05T03:39+0300

2025-11-05T03:39+0300

dünya

abd

donald trump

rusya

çin

amerika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, ne Rusya’nın ne de Çin’in herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmadığını söyledi. Peskov yaptığı açıklamada, “Bu konuda muhtemelen Amerika tarafından ek açıklamalar almamız gerekecek. Çünkü ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil” dedi. Peskov, Moskova ve Pekin’in tüm ülkelerin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine bağlı kalmasında ısrar ettiğini vurgulayarak, “Bu nedenle ABD Başkanı’nın neyi kastettiğini şu aşamada maalesef söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı. Trump daha önce, başka ülkelerin benzer programlara sahip olduğunu öne sürerek 'eşit koşullarda' nükleer silah denemesi yapması talimatını verdiğini açıklamıştı. Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması Örgütü Yürütme Sekreteri Robert Floyd da Trump’ın açıklamalarını değerlendirmiş ve herhangi bir nükleer denemenin uluslararası istikrar ve güvenliğe zarar vereceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-rusya-sirbistan-yapimi-muhimmatin-rus-askerlerine-karsi-kullanilmasini-istemiyor--1100737993.html

rusya

çin

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, rusya, çin, amerika