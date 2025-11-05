Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-ne-rusya-ne-de-cin-herhangi-bir-nukleer-denemeyi-yeniden-baslatmis-degil-1100739323.html
Peskov: Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil
Peskov: Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarına cevaben, "Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T03:39+0300
2025-11-05T03:39+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
çin
amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, ne Rusya’nın ne de Çin’in herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmadığını söyledi. Peskov yaptığı açıklamada, “Bu konuda muhtemelen Amerika tarafından ek açıklamalar almamız gerekecek. Çünkü ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil” dedi. Peskov, Moskova ve Pekin’in tüm ülkelerin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine bağlı kalmasında ısrar ettiğini vurgulayarak, “Bu nedenle ABD Başkanı’nın neyi kastettiğini şu aşamada maalesef söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı. Trump daha önce, başka ülkelerin benzer programlara sahip olduğunu öne sürerek 'eşit koşullarda' nükleer silah denemesi yapması talimatını verdiğini açıklamıştı. Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması Örgütü Yürütme Sekreteri Robert Floyd da Trump’ın açıklamalarını değerlendirmiş ve herhangi bir nükleer denemenin uluslararası istikrar ve güvenliğe zarar vereceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-rusya-sirbistan-yapimi-muhimmatin-rus-askerlerine-karsi-kullanilmasini-istemiyor--1100737993.html
rusya
çin
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, rusya, çin, amerika
abd, donald trump, rusya, çin, amerika

Peskov: Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil

03:39 05.11.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarına cevaben, "Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, ne Rusya’nın ne de Çin’in herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmadığını söyledi.
Peskov yaptığı açıklamada, “Bu konuda muhtemelen Amerika tarafından ek açıklamalar almamız gerekecek. Çünkü ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil” dedi.
Peskov, Moskova ve Pekin’in tüm ülkelerin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine bağlı kalmasında ısrar ettiğini vurgulayarak, “Bu nedenle ABD Başkanı’nın neyi kastettiğini şu aşamada maalesef söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Trump daha önce, başka ülkelerin benzer programlara sahip olduğunu öne sürerek 'eşit koşullarda' nükleer silah denemesi yapması talimatını verdiğini açıklamıştı.
Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması Örgütü Yürütme Sekreteri Robert Floyd da Trump’ın açıklamalarını değerlendirmiş ve herhangi bir nükleer denemenin uluslararası istikrar ve güvenliğe zarar vereceğini belirtmişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
DÜNYA
Peskov: Rusya, Sırbistan yapımı mühimmatın Rus askerlerine karşı kullanılmasını istemiyor
01:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала