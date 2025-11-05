https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-ne-rusya-ne-de-cin-herhangi-bir-nukleer-denemeyi-yeniden-baslatmis-degil-1100739323.html
Peskov: Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil
Peskov: Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarına cevaben, "Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T03:39+0300
2025-11-05T03:39+0300
2025-11-05T03:39+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
çin
amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, ne Rusya’nın ne de Çin’in herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmadığını söyledi. Peskov yaptığı açıklamada, “Bu konuda muhtemelen Amerika tarafından ek açıklamalar almamız gerekecek. Çünkü ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil” dedi. Peskov, Moskova ve Pekin’in tüm ülkelerin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine bağlı kalmasında ısrar ettiğini vurgulayarak, “Bu nedenle ABD Başkanı’nın neyi kastettiğini şu aşamada maalesef söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı. Trump daha önce, başka ülkelerin benzer programlara sahip olduğunu öne sürerek 'eşit koşullarda' nükleer silah denemesi yapması talimatını verdiğini açıklamıştı. Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması Örgütü Yürütme Sekreteri Robert Floyd da Trump’ın açıklamalarını değerlendirmiş ve herhangi bir nükleer denemenin uluslararası istikrar ve güvenliğe zarar vereceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-rusya-sirbistan-yapimi-muhimmatin-rus-askerlerine-karsi-kullanilmasini-istemiyor--1100737993.html
rusya
çin
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, rusya, çin, amerika
abd, donald trump, rusya, çin, amerika
Peskov: Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarına cevaben, "Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah denemelerine ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, ne Rusya’nın ne de Çin’in herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmadığını söyledi.
Peskov yaptığı açıklamada, “Bu konuda muhtemelen Amerika tarafından ek açıklamalar almamız gerekecek. Çünkü ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer denemeyi yeniden başlatmış değil” dedi.
Peskov, Moskova ve Pekin’in tüm ülkelerin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine bağlı kalmasında ısrar ettiğini vurgulayarak, “Bu nedenle ABD Başkanı’nın neyi kastettiğini şu aşamada maalesef söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Trump daha önce, başka ülkelerin benzer programlara sahip olduğunu öne sürerek 'eşit koşullarda' nükleer silah denemesi yapması talimatını verdiğini açıklamıştı.
Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması Örgütü Yürütme Sekreteri Robert Floyd da Trump’ın açıklamalarını değerlendirmiş ve herhangi bir nükleer denemenin uluslararası istikrar ve güvenliğe zarar vereceğini belirtmişti.