Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ile Türkiye, Erivan ve Gümrü yönündeki uçuş sayılarını artırma konusunda anlaştı
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Ermenistan ve Türkiye'nin Erivan Gümrü istikametindeki uçuş sayılarını artırma hususunda anlaştıklarını duyurdu. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan’da düzenlenen Orbeli Analitik Merkezi’nin yıllık uluslararası konferansında yaptığı konuşmasında, "Ermenistan ve Türkiye, iki ülke arasında Erivan ve Gümrü yönünde uçuş sayılarını artırma konusunda anlaşmaya vardı" dedi."Sanırım İstanbul ve Ankara'dan Erivan ve Gümrü'ye giden uçuş sayısını artıracağız" diyen Mirzoyan, konuşmasında ayrıca Ermenistan-Türkiye ilişkilerini Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin antitezi olarak nitelendirdi. Uzun yıllar boyunca Ermenistan ve Türkiye vatandaşları kapalı sınırlar koşullarında etkileşimde bulunduğunu ve ticaret geliştirdiği belirten Mirzoyan, bu eylemlerin üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiğini dile getirdi..Azerbaycan söz konusu olduğunda temasların hükümet düzeyinde oluyor olduğunu ancak iki ülke vatandaşları arasındaki etkileşimin düzenlenmesinin zaman aldığını vurgulayan Mirozyan, "Bu uzlaşmanın zaman gerektirdiğini kabul etmeliyiz. Mevcut aşamada tam bir uzlaşmanın olmaması nesnel olarak derin psikolojik travmalarla ilgilidir ve bu travmalar toplumlarda mevcuttur" cümlelerini kaydetti.Ermeni Bakan söz konusu durumun geçilmesi gereken acılı bir süreç olduğunun da altını çizdi.
Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ile Türkiye, Erivan ve Gümrü yönündeki uçuş sayılarını artırma konusunda anlaştı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Ermenistan ve Türkiye'nin Erivan Gümrü istikametindeki uçuş sayılarını artırma hususunda anlaştıklarını duyurdu.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan’da düzenlenen Orbeli Analitik Merkezi’nin yıllık uluslararası konferansında yaptığı konuşmasında, "Ermenistan ve Türkiye, iki ülke arasında Erivan ve Gümrü yönünde uçuş sayılarını artırma konusunda anlaşmaya vardı" dedi.
"Sanırım İstanbul ve Ankara'dan Erivan ve Gümrü'ye giden uçuş sayısını artıracağız" diyen Mirzoyan, konuşmasında ayrıca Ermenistan-Türkiye ilişkilerini Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin antitezi olarak nitelendirdi.
Uzun yıllar boyunca Ermenistan ve Türkiye vatandaşları kapalı sınırlar koşullarında etkileşimde bulunduğunu ve ticaret geliştirdiği belirten Mirzoyan, bu eylemlerin üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiğini dile getirdi..
Azerbaycan söz konusu olduğunda temasların hükümet düzeyinde oluyor olduğunu ancak iki ülke vatandaşları arasındaki etkileşimin düzenlenmesinin zaman aldığını vurgulayan Mirozyan, "Bu uzlaşmanın zaman gerektirdiğini kabul etmeliyiz. Mevcut aşamada tam bir uzlaşmanın olmaması nesnel olarak derin psikolojik travmalarla ilgilidir ve bu travmalar toplumlarda mevcuttur" cümlelerini kaydetti.
Ermeni Bakan söz konusu durumun geçilmesi gereken acılı bir süreç olduğunun da altını çizdi.
