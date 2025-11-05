https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/disisleri-bakani-mirzoyan-ermenistan-ile-turkiye-erivan-ve-gumru-yonundeki-ucus-sayilarini-artirma-1100760165.html

Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ile Türkiye, Erivan ve Gümrü yönündeki uçuş sayılarını artırma konusunda anlaştı

Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ile Türkiye, Erivan ve Gümrü yönündeki uçuş sayılarını artırma konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Ermenistan ve Türkiye'nin Erivan Gümrü istikametindeki uçuş sayılarını artırma hususunda anlaştıklarını duyurdu. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T15:50+0300

2025-11-05T15:50+0300

2025-11-05T15:50+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

ermenistan

gümrü

erivan

ararat mirzoyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089411112_0:231:2819:1817_1920x0_80_0_0_7963ba9bca0b971a9544cb3880da96e8.jpg

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan’da düzenlenen Orbeli Analitik Merkezi’nin yıllık uluslararası konferansında yaptığı konuşmasında, "Ermenistan ve Türkiye, iki ülke arasında Erivan ve Gümrü yönünde uçuş sayılarını artırma konusunda anlaşmaya vardı" dedi."Sanırım İstanbul ve Ankara'dan Erivan ve Gümrü'ye giden uçuş sayısını artıracağız" diyen Mirzoyan, konuşmasında ayrıca Ermenistan-Türkiye ilişkilerini Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin antitezi olarak nitelendirdi. Uzun yıllar boyunca Ermenistan ve Türkiye vatandaşları kapalı sınırlar koşullarında etkileşimde bulunduğunu ve ticaret geliştirdiği belirten Mirzoyan, bu eylemlerin üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiğini dile getirdi..Azerbaycan söz konusu olduğunda temasların hükümet düzeyinde oluyor olduğunu ancak iki ülke vatandaşları arasındaki etkileşimin düzenlenmesinin zaman aldığını vurgulayan Mirozyan, "Bu uzlaşmanın zaman gerektirdiğini kabul etmeliyiz. Mevcut aşamada tam bir uzlaşmanın olmaması nesnel olarak derin psikolojik travmalarla ilgilidir ve bu travmalar toplumlarda mevcuttur" cümlelerini kaydetti.Ermeni Bakan söz konusu durumun geçilmesi gereken acılı bir süreç olduğunun da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ermenistan-basbakani-pasinyan-zaman-meselesi-diyerek-konustu-turkiye-ile-normallesmenin-onunde-1100612747.html

ermenistan

gümrü

erivan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ermenistan, gümrü, erivan, ararat mirzoyan