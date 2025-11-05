https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/papa-leo-abd-ve-venezuellayi-diyaloga-davet-etti-1100742724.html

Papa Leo, ABD ve Venezüella'yı diyaloğa davet etti

Papa Leo, ABD ve Venezüella'yı diyaloğa davet etti

Papa Leo, ABD ve Venezüella arasındaki gerginlik hakkında açıklamalarda bulunarak iki ülkeyi diyaloğa davet etti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Papa Leo, Venezüella ile ABD arasındaki artan gerginlikten endişe duyduğunu belirterek, şiddetin olumlu sonuçlar getirmeyeceğini söyledi.Vatikan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Papa Leo Roma'nın hemen dışındaki Castel Gandolfo'da gazetecilere verdiği demeçte, şöyle konuştu:Daha önce New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezüella'ya yönelik askeri harekat için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini, bunların arasında Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan güçlere saldırı ve petrol sahalarını ele geçirmenin de yer aldığını bildirmişti.Trump ise pazar günü yaptığı açıklamada, Venezüella'nın uyuşturucu ve diğer konularda ABD'ye karşı 'çok kötü' muamelesine rağmen iki ülke arasında bir savaş görmediğini söylemişti.

