https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/trump-venezuella-lideri-maduronun-gunleri-sayili-1100693407.html

Trump: Venezüella lideri Maduro’nun günleri sayılı

Trump: Venezüella lideri Maduro’nun günleri sayılı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “günlerinin sayılı olduğunu” söyledi. Trump, ülkeye “hapishanelerden ve akıl... 03.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-03T09:36+0300

2025-11-03T09:36+0300

2025-11-03T09:46+0300

dünya

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

donald trump

joe biden

venezüella

abd

karayipler

cbs

60 minutes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281241_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_3b5132ae5a9f6da02d102cd8ea7024d1.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında konuşan Trump, Venezüella yönetiminin “ABD’ye kötü davrandığını” öne sürdü ve Maduro’nun “günlerinin sayılı olduğunu” belirtti.Trump, sunucu Norah O'Donnell’in “ABD, Venezüella ile savaşa mı hazırlanıyor?” sorusuna, “Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar” sözleriyle yanıt verdi. Trump, Venezüella hükümetinin “hapishanelerini ve akıl sağlığı kurumlarını boşaltarak yüz binlerce kişiyi ABD’ye gönderdiğini” iddia etti.Biden yönetimini de sert ifadelerle eleştiren Trump, “Joe Biden, ülke tarihinin en kötü başkanıydı. Milyonlarca insanın ülkeye kontrolsüzce girmesine izin verdi, aralarında suçlular, katiller ve uyuşturucu kaçakçıları da vardı” dedi.'Maduro'nun günleri sayılı'Sunucunun “Maduro’nun günleri sayılı mı?” sorusuna ise Trump, “Evet, öyle diyebilirim” yanıtını verdi. ABD’nin Venezüella’ya yönelik olası kara saldırısı hakkında konuşmaktan kaçınan Trump, “Doğru ya da değil, bunu size söylemem. Muhabirlere askeri planlarımı anlatmam” ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, Karayipler’e doğru ilerleyen USS Gerald R. Ford uçak gemisine dair sorulara da değinerek, “Bir yerde durmak zorunda, büyük bir gemi” demekle yetindi. ABD donanmasının bölgedeki varlığının Venezüella’ya yönelik “geniş çaplı bir operasyon hazırlığı” olup olmadığı sorularını ise yanıtsız bıraktı.Trump’ın açıklamaları, Washington’ın Caracas yönetimine yönelik baskıyı artırdığı bir dönemde geldi. ABD, son haftalarda Karayipler’deki askeri varlığını genişletirken, Venezüella yönetimi bu adımları “tehdit” olarak nitelendirmişti. Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerine tepki göstermiş, "Rejim değişikliğine zemin hazırlamak ve ülkenin muazzam doğal zenginliklerini yağmalamak için bir plan yürütüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/maduro-dunyanin-en-buyuk-petrol-rezervine-sahip-oldugumuz-icin-bizi-hedef-aliyorlar-1100662183.html

venezüella

karayipler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella devlet başkanı nicolas maduro, donald trump, joe biden, venezüella, abd, karayipler, cbs, 60 minutes