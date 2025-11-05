Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle İstanbul'da görüştü
20:38 05.11.2025 (güncellendi: 21:15 05.11.2025)
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze ateşkesinin sonraki aşamalarında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunulduğu bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede, Hamas heyeti 'Gazze Ateşkes Anlaşması' kapsamında ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, arabulucu ve garantör olan Türkiye'nin rolü ve çabaları için teşekkür etti.
Hamas heyeti İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirdi.
İki heyetin ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuştuğu görüşmede, bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu.
Görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verildiği, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmaların ele alındığı bildirildi.
