Meteoroloji saat verdi: Sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.MARMARABursa – 21°CParçalı ve çok bulutluÇanakkale – 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul – 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli – 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar – 21°CParçalı bulutluDenizli – 24°CParçalı bulutluİzmir – 24°CParçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMuğla – 24°CParçalı bulutluAKDENİZAdana – 32°CAz bulutluAntalya – 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 27°CAz bulutluIsparta – 23°CAz bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 21°CParçalı ve az bulutluEskişehir – 20°CParçalı ve az bulutluKonya – 20°CParçalı ve az bulutluNevşehir – 18°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 20°CParçalı bulutluDüzce – 19°CParçalı, batısı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop – 21°CParçalı bulutluZonguldak – 18°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 20°CParçalı bulutluRize – 20°CParçalı bulutluSamsun – 19°CParçalı bulutluTrabzon – 19°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 14°CParçalı ve az bulutluKars – 14°CParçalı ve az bulutluMalatya – 20°CParçalı ve az bulutluVan – 16°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 25°CAz bulutluGaziantep – 26°CAz bulutluMardin – 23°CAz bulutluSiirt – 24°CAz bulutlu

