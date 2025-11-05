Meteoroloji saat verdi: Sağanak etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara bölgesi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisine giriyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
MARMARA
Bursa – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 21°C
Parçalı bulutlu
Denizli – 24°C
Parçalı bulutlu
İzmir – 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla – 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana – 32°C
Az bulutlu
Antalya – 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 27°C
Az bulutlu
Isparta – 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 20°C
Parçalı bulutlu
Düzce – 19°C
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop – 21°C
Parçalı bulutlu
Zonguldak – 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 20°C
Parçalı bulutlu
Rize – 20°C
Parçalı bulutlu
Samsun – 19°C
Parçalı bulutlu
Trabzon – 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Van – 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 25°C
Az bulutlu
Gaziantep – 26°C
Az bulutlu
Mardin – 23°C
Az bulutlu
Siirt – 24°C
Az bulutlu
