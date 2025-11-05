Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/meteoroloji-saat-verdi-saganak-etkili-olacak-1100743184.html
Meteoroloji saat verdi: Sağanak etkili olacak
Meteoroloji saat verdi: Sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara bölgesi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisine giriyor. Sıcaklıkların ülke genelinde... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T06:52+0300
2025-11-05T06:52+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077362940_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_50af89147a6f3772a68e21779c77b369.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.MARMARABursa – 21°CParçalı ve çok bulutluÇanakkale – 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul – 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli – 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar – 21°CParçalı bulutluDenizli – 24°CParçalı bulutluİzmir – 24°CParçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMuğla – 24°CParçalı bulutluAKDENİZAdana – 32°CAz bulutluAntalya – 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 27°CAz bulutluIsparta – 23°CAz bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 21°CParçalı ve az bulutluEskişehir – 20°CParçalı ve az bulutluKonya – 20°CParçalı ve az bulutluNevşehir – 18°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 20°CParçalı bulutluDüzce – 19°CParçalı, batısı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop – 21°CParçalı bulutluZonguldak – 18°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 20°CParçalı bulutluRize – 20°CParçalı bulutluSamsun – 19°CParçalı bulutluTrabzon – 19°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 14°CParçalı ve az bulutluKars – 14°CParçalı ve az bulutluMalatya – 20°CParçalı ve az bulutluVan – 16°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 25°CAz bulutluGaziantep – 26°CAz bulutluMardin – 23°CAz bulutluSiirt – 24°CAz bulutlu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/uzayda-mangal-yapildi-taykonotlar-uzayda-ilk-kez-izgara-et-ve-tavuk-pisirdi-1100737626.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077362940_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_bf82f84a833caa97dfe7cfd97fca9bbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye hava durumu, marmara bölgesi hava durumu, ege bölgesi hava durumu, akdeniz bölgesi hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, karadeniz bölgesi hava durumu, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, pus ve sis uyarısı, parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık tahmini, meteoroloji genel müdürlüğü tahmini, illere göre hava durumu, i̇stanbul hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, düzce hava durumu
türkiye hava durumu, marmara bölgesi hava durumu, ege bölgesi hava durumu, akdeniz bölgesi hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, karadeniz bölgesi hava durumu, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, pus ve sis uyarısı, parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık tahmini, meteoroloji genel müdürlüğü tahmini, illere göre hava durumu, i̇stanbul hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, düzce hava durumu

Meteoroloji saat verdi: Sağanak etkili olacak

06:52 05.11.2025
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara bölgesi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisine giriyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Bursa – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 21°C
Parçalı bulutlu
Denizli – 24°C
Parçalı bulutlu
İzmir – 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla – 24°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana – 32°C
Az bulutlu
Antalya – 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 27°C
Az bulutlu
Isparta – 23°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 20°C
Parçalı bulutlu
Düzce – 19°C
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop – 21°C
Parçalı bulutlu
Zonguldak – 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 20°C
Parçalı bulutlu
Rize – 20°C
Parçalı bulutlu
Samsun – 19°C
Parçalı bulutlu
Trabzon – 19°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Van – 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 25°C
Az bulutlu
Gaziantep – 26°C
Az bulutlu
Mardin – 23°C
Az bulutlu
Siirt – 24°C
Az bulutlu
Tiengong Uzay İstasyonu’ndaki taykonotlar, istasyona kurulan özel fırınla uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirerek bir ilke imza attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
YAŞAM
Uzayda 'mangal' yapıldı: Taykonotlar uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi
00:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала