Kripto piyasasında büyük çöküş yaşandı: 45 milyar dolarlık satış endişelendirdi

Bitcoin'de son 24 saatte yaşananlar yatırımcıları endişelendirdi. Bitcoin'in yüzde 7.4 değer kaybederek 100 bin doların altına inmesinin nedeninin ise büyük ölçekli satışlar olduğu belirtiliyor. Bir miktar toparlanmasına rağmen uzmanlar 100 bin doların altına düşülmesi halinde 72 bin dolarak kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyor. Yatırımcılara uyarıVerilere göre, son 24 saatte 2 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi, ancak bu miktar ekim ayındaki 19 milyar dolarlık zorunlu satışlara kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Bitcoin 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 100 bin doların altına inmesinin ardından bir miktar toparlanarak yeniden 100 bin doların üzerine çıktı. Ancak uzmanlar 100 bin doların altına düşülmesi halinde 72 bin dolara kadar geri çekilme olabileceğini söylüyor.Uzmanlar son son haftalarda uzun vadeli yatırımcıların yaklaşık 400.000 Bitcoin, yani yaklaşık 45 milyar dolar değerinde satış yaptığını belirtirken satış baskı nedeniyle fiyatların aşağıya çekildiğini kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli davranması ve teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle Bitcoin fiyatı sert düştü. Son 24 saatte Bitcoin'de en düşük, 98 bin 962 dolar seviyesi görülürken, Ethereum'da ise 3 bin 63 dolar seviyesi görüldü.

