İslam Memiş altın yatırımcısını 'Bu bir manipülasyon, bir soygun dönemi' diyerek uyardı: Balon vurgusu yaptı

Piyasalardaki sert dalgalanmalar, altındaki hızlı yükseliş ve sonrasında gelen sert düşüş yatırımcıyı endişelendirirken, finans analisti İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. Memiş, "Altın ve gümüşte ise ciddi bir balon oluştu. Bu balon patladığında asıl fırsatlar ortaya çıkacak" dedi. Özellikle son bir haftadır küresel piyasalarda teknik olarak açıklanamayan, mantıkla yorumlanamayan bir süreç yaşandığını belirten Memiş, "Bunun adını doğrudan ‘manipülasyon’ koymuştuk; yani bir nevi soygun" ifadesini kullandı. Bir nevi soygun vurgusu yaptıMemiş, sosyal medya kanalında piyasalarda oluşan yüksek fiyatlamaları değerlendirdi. Altın ve gümüş yatırımcılarını uyarın Memiş, özellikle son bir haftadır küresel piyasalarda teknik olarak açıklanamayan, mantıkla yorumlanamayan bir süreç yaşandığını belirtti. Memiş, "Bunun adını doğrudan ‘manipülasyon’ koymuştuk; yani bir nevi soygun. Bu soygun borsalarda, kripto para piyasasında devam ediyor. Altın ve gümüş fiyatlarında da neredeyse her gün yeni bir rekor denemesi görüyoruz" dedi.Yatırımcıya 'sabırlı olun' uyarısı yaptıAltın-gümüş rasyosu analizine değinen Memiş, "Ocak ayında 88 seviyesinden dönüş yapmıştık. Nisan ayında 106 seviyesine kadar yükseldi. O zaman elimdeki altını gümüşe çevirmiştim. Bugün baktığımızda rasyo 80 seviyesine geriledi. Yani 88 seviyesinden işlem yapan biri bugün ciddi avantaj sağlamış durumda. Bekleyen, sabreden hiçbir şey kaybetmiyor" ifadelerini kullandı.Kripto piyasasında da benzer bir tablo olduğunu belirten Memiş, "111.000 dolar seviyesinden işlem yapanlar bugün zararda görünse de uzun vadede şanslı olacaklar" dedi.Borsa İstanbul 100 endeksinin yüzde 2,16 düşüşle 10.143 puanda seyrettiğini hatırlatan Memiş, "Yıl sonuna kadar yükseliş beklentim devam ediyor. Kısa vadede alınabilir bir seviye ama uzun vadede temkinli olmakta fayda var" değerlendirmesinde bulundu.Dolar/TL kurunda yükselişin sürebileceğini öngören Memiş, "50 liranın üzeri kırılabilir ve 55 TL seviyelerine kadar devam edebilir. Dolar ve euro şu anda altın ve gümüşe göre ucuz. Bu nedenle döviz tarafı mantıklı bir bekleme alanı olabilir" dedi.Balon patlayacak Memiş, "Borsa ucuz mu? Dolar ucuz mu? Euro ucuz mu? Bitcoin ucuz mu? Evet, bana göre bu dört enstrüman şu anda ucuz. Altcoin’leri bunun dışında tutuyorum. Altın ve gümüşte ise ciddi bir balon oluştu. Bu balon patladığında asıl fırsatlar ortaya çıkacak" dedi. Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü:Tarihe soygun dönemi olarak geçecekYaşanan sürecin tarihi bir dönem olduğunu vurgulayan Memiş sözlerini şöyle tamamladı:"Şu anda finansal piyasalarda yaşanan bu süreç, tarihe ‘soygun dönemi’ olarak geçecek. Arkasında büyük bir ekonomik operasyon var. Altın ve gümüşü olanlar ‘zengin oldum’ diye düşünmesin; sistem kimsenin zengin olmasına izin vermeyecek. Bu sadece bir manipülasyon, bir operasyondu."

