Kremlin: Kiev, kuşatma altındaki birliklerinin vahim durumunu gizliyor
Kremlin: Kiev, kuşatma altındaki birliklerinin vahim durumunu gizliyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın gazetecilere yönelik ziyaret davetini reddeden Kiev'in, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'teki askerlerin içinde bulunduğu vahim... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
ukrayna
kuşatma
kupyansk
krasnoarmeysk
kiev
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın medya temsicilerinin ziyaret davetini reddeden Kiev'in, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'teki Ukrayna askerlerinşn içinde bulunduğu vahim durumu gizlediğini ifade etti.Kremlin'in, Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı bölgelere seyahat etmek istediğini ifade eden herhangi bir Ukraynalı gazeteciden haberdar olmadığına dikkat çeken Peskov, Batılı gazetecilerin ise aksine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı bölgeleri ziyaret etme önerisine büyük ilgi gösterdiğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Washington'un nükleer testleri ile ilgili soruya ise Moskova'nın elinde, ABD'nin hangi nükleer silahları test etmeyi planladığı konusunda net bilgi olmadığını belirtti.Moldova'nın Rus Bilim ve Kültür Merkezi'nin (Rus Evi) işleyişine ilişkin anlaşmayı iptal eden yasa tasarısını onaylamasını yorumlayan Peskov, Moldova hükümetinin Rusya'yla zıtlaşma politikasına devam etmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.Nükleer tahrikli Burevestnik füzesi ve Poseidon insansız su altı aracının yaratıcılarına verilen ödüller ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Rus lider Putin'in daha önce de birçok kez yeni silah sistemleri geliştirenlere devlet ödülü takdim ettiğini söyledi, ayrıca ödüllerle ilgili bilginin gizli olduğunu ifade etti.Peskov, "Rusya'nın silah sisteminin geliştirilmesi, potansiyel olarak aceleci davranan 'sıcak kafalılara' karşı güvenilir bir kalkan haline gelmeli" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Putin'in bugün Etnik İlişkiler Konseyi ile toplantı, ayrıca Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yüz yüze operatif toplantı ve Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı İgor Krasnov ile görüşme gerçekleştireceği bilgisini de verdi.
Kremlin: Kiev, kuşatma altındaki birliklerinin vahim durumunu gizliyor

14:01 05.11.2025 (güncellendi: 14:02 05.11.2025)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın gazetecilere yönelik ziyaret davetini reddeden Kiev'in, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'teki askerlerin içinde bulunduğu vahim durumu gizlediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın medya temsicilerinin ziyaret davetini reddeden Kiev'in, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'teki Ukrayna askerlerinşn içinde bulunduğu vahim durumu gizlediğini ifade etti.
Kremlin'in, Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı bölgelere seyahat etmek istediğini ifade eden herhangi bir Ukraynalı gazeteciden haberdar olmadığına dikkat çeken Peskov, Batılı gazetecilerin ise aksine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı bölgeleri ziyaret etme önerisine büyük ilgi gösterdiğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, Washington'un nükleer testleri ile ilgili soruya ise Moskova’nın elinde, ABD'nin hangi nükleer silahları test etmeyi planladığı konusunda net bilgi olmadığını belirtti.
Moldova'nın Rus Bilim ve Kültür Merkezi'nin (Rus Evi) işleyişine ilişkin anlaşmayı iptal eden yasa tasarısını onaylamasını yorumlayan Peskov, Moldova hükümetinin Rusya'yla zıtlaşma politikasına devam etmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Nükleer tahrikli Burevestnik füzesi ve Poseidon insansız su altı aracının yaratıcılarına verilen ödüller ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Rus lider Putin'in daha önce de birçok kez yeni silah sistemleri geliştirenlere devlet ödülü takdim ettiğini söyledi, ayrıca ödüllerle ilgili bilginin gizli olduğunu ifade etti.
Peskov, "Rusya'nın silah sisteminin geliştirilmesi, potansiyel olarak aceleci davranan 'sıcak kafalılara' karşı güvenilir bir kalkan haline gelmeli" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, Putin’in bugün Etnik İlişkiler Konseyi ile toplantı, ayrıca Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle yüz yüze operatif toplantı ve Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı İgor Krasnov ile görüşme gerçekleştireceği bilgisini de verdi.
