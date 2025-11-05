https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/kentsel-donusum-baskanligi-duyurdu-51-ilde-512-tasinmaz-satisa-cikiyor-1100759031.html

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı duyurdu: 51 ilde 512 taşınmaz satışa çıkıyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 51 ilde 512 taşınmazın satışa çıkarılacağını duyurdu. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor. 18-19 Kasım’da açık artırma ile yapılacak satışlarda, peşin ödemede yüzde 20 indirim, vadeli alımlarda ise yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanları sağlanacak. Satışa çıkacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Mersin, Muğla ve daha birçok şehir yer alıyor.Hangi illerdeki taşınmazlar satışa çıkarılacak?Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'daki 512 taşınmaz satışa sunulacak.Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 18-19 Kasım'da saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.Peşin alımda yüzde 20 indirim uygulanacakAçık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

