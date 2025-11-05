https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/kadlec-rusya-cin-ve-kuzey-kore-nukleer-arsenallerini-modernize-etti--1100739203.html
Kadlec: Rusya, Çin ve Kuzey Kore nükleer arsenallerini modernize etti
Kadlec: Rusya, Çin ve Kuzey Kore nükleer arsenallerini modernize etti
Sputnik Türkiye
ABD Nükleer ve Biyokimyasal Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilen Kadlec, diğer ülkelerin nükleer silah arsenallerini modernleştirip genişlettiğine... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T03:16+0300
2025-11-05T03:16+0300
2025-11-05T03:16+0300
dünya
abd
çin
rusya
washington
kuzey kore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100488841_0:35:747:455_1920x0_80_0_0_f1cd63b9d2348475062fa8ad6242a449.png
ABD'nin Nükleer ve Biyokimyasal Savunma Bakan Yardımcılığı adayı Robert Kadlec, Rusya, Çin ve Kuzey Kore’nin nükleer kapasitelerini genişleterek modernize ettiğini ve bunun ABD ile müttefikleri için artan bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Kadlec, Senato’daki onay oturumunda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:Kadlec ayrıca, Çin’in nükleer kuvvetlerini artırma hızının Washington’un beklentilerini aştığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/putin-poseidon-tum-modern-suustu-savas-gemilerinin-hizini-katbekat-asiyor--1100736720.html
çin
rusya
washington
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100488841_48:0:700:489_1920x0_80_0_0_52a58650c9bb75ccf2b3261c0e51e98d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, çin, rusya, washington, kuzey kore
abd, çin, rusya, washington, kuzey kore
Kadlec: Rusya, Çin ve Kuzey Kore nükleer arsenallerini modernize etti
ABD Nükleer ve Biyokimyasal Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilen Kadlec, diğer ülkelerin nükleer silah arsenallerini modernleştirip genişlettiğine dikkat çekerek, bu durumun ABD ve müttefikleri açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
ABD'nin Nükleer ve Biyokimyasal Savunma Bakan Yardımcılığı adayı Robert Kadlec, Rusya, Çin ve Kuzey Kore’nin nükleer kapasitelerini genişleterek modernize ettiğini ve bunun ABD ile müttefikleri için artan bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.
Kadlec, Senato’daki onay oturumunda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
“Rusya, Çin ve Kuzey Kore nükleer yeteneklerini genişletip modernize etti. Savaş başlıkları, bunların teslim sistemleri ve komuta-kontrol altyapısındaki ilerlemeler de dahil olmak üzere bu gelişmeler, ABD, müttefikleri ve ortakları için giderek daha ciddi bir tehdit teşkil ediyor”
Kadlec ayrıca, Çin’in nükleer kuvvetlerini artırma hızının Washington’un beklentilerini aştığını belirtti.