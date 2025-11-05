Türkiye
Kadlec: Rusya, Çin ve Kuzey Kore nükleer arsenallerini modernize etti
Kadlec: Rusya, Çin ve Kuzey Kore nükleer arsenallerini modernize etti
ABD Nükleer ve Biyokimyasal Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilen Kadlec, diğer ülkelerin nükleer silah arsenallerini modernleştirip genişlettiğine... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T03:16+0300
2025-11-05T03:16+0300
ABD'nin Nükleer ve Biyokimyasal Savunma Bakan Yardımcılığı adayı Robert Kadlec, Rusya, Çin ve Kuzey Kore’nin nükleer kapasitelerini genişleterek modernize ettiğini ve bunun ABD ile müttefikleri için artan bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Kadlec, Senato’daki onay oturumunda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:Kadlec ayrıca, Çin’in nükleer kuvvetlerini artırma hızının Washington’un beklentilerini aştığını belirtti.
Kadlec: Rusya, Çin ve Kuzey Kore nükleer arsenallerini modernize etti

03:16 05.11.2025
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
ABD Nükleer ve Biyokimyasal Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterilen Kadlec, diğer ülkelerin nükleer silah arsenallerini modernleştirip genişlettiğine dikkat çekerek, bu durumun ABD ve müttefikleri açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
ABD'nin Nükleer ve Biyokimyasal Savunma Bakan Yardımcılığı adayı Robert Kadlec, Rusya, Çin ve Kuzey Kore’nin nükleer kapasitelerini genişleterek modernize ettiğini ve bunun ABD ile müttefikleri için artan bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.
Kadlec, Senato’daki onay oturumunda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
“Rusya, Çin ve Kuzey Kore nükleer yeteneklerini genişletip modernize etti. Savaş başlıkları, bunların teslim sistemleri ve komuta-kontrol altyapısındaki ilerlemeler de dahil olmak üzere bu gelişmeler, ABD, müttefikleri ve ortakları için giderek daha ciddi bir tehdit teşkil ediyor”
Kadlec ayrıca, Çin’in nükleer kuvvetlerini artırma hızının Washington’un beklentilerini aştığını belirtti.
