İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90'ı gördü
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90'ı gördü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu haftanın üçüncü gününde yüzde 90'a yükseldi. Araçlar ilerlemekte zorluk çekti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla istanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında artan trafik yoğunluğu araçlara zor anlar yaşattı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi. Yüzde 90 yoğunluk Avrupa ve Anadolu yakalarında ölçüldü.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90'ı gördü

20:17 05.11.2025
© AA / Muhammed Gencebay Gür
İstanbul'da trafik yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© AA / Muhammed Gencebay Gür
İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu haftanın üçüncü gününde yüzde 90'a yükseldi. Araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla istanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında artan trafik yoğunluğu araçlara zor anlar yaşattı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.
Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi. Yüzde 90 yoğunluk Avrupa ve Anadolu yakalarında ölçüldü.
