İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90'ı gördü

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu haftanın üçüncü gününde yüzde 90'a yükseldi. Araçlar ilerlemekte zorluk çekti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla istanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında artan trafik yoğunluğu araçlara zor anlar yaşattı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi. Yüzde 90 yoğunluk Avrupa ve Anadolu yakalarında ölçüldü.

