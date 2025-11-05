İsrail savaş uçaklarıyla Güney Lübnan’ı vurdu: Bir sivil öldü, gerginlik yeniden tırmanıyor
14:46 05.11.2025 (güncellendi: 14:47 05.11.2025)
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
Abone ol
İsrail savaş uçakları, Güney Lübnan’daki Sur vilayetine hava saldırısı düzenledi. Burj Rahal kasabasındaki bir araca isabet eden saldırıda bir sivil öldü, bir kişi yaralandı. Lübnan makamları, bu saldırının BM’nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu ve İsrail’in “egemenliği sistematik biçimde çiğnediğini” duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Güney Lübnan’daki Sur (Tyre) vilayetine düzenlediği saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, “İsrail, Tire Valiliği’ne bağlı Burj Rahal kasabasındaki bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir sivil öldü, bir kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “İsrail, Tire Valiliği’ne bağlı Burj Rahal kasabasındaki bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir sivil öldü, bir kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Ateşkes kırılgan: Egemenlik i̇hlali i̇ddiası
Lübnanlı yetkililer, saldırının ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleştiğini belirterek İsrail’in ülkenin egemenliğini sistematik biçimde ihlal ettiğini vurguladı.
İsrail ordusunun halen Ghajar köyü de dahil olmak üzere Güney Lübnan’daki beş stratejik noktada varlığını sürdürdüğü, bu durumun BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiği ifade edildi.
İsrail ordusunun halen Ghajar köyü de dahil olmak üzere Güney Lübnan’daki beş stratejik noktada varlığını sürdürdüğü, bu durumun BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiği ifade edildi.
4.500’ü aşkın saldırı: 300 ölü, 680 yaralı
Lübnan İçişleri Bakanlığı, 2025 yılı başından bu yana İsrail’in Lübnan topraklarına 4.500’den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Resmî verilere göre, bu saldırılarda 300’den fazla kişi yaşamını yitirdi, 680’den fazla kişi yaralandı.
Bakanlık, saldırıların büyük bölümünün sivil yerleşim alanlarını da hedef aldığını öne sürdü.
Resmî verilere göre, bu saldırılarda 300’den fazla kişi yaşamını yitirdi, 680’den fazla kişi yaralandı.
Bakanlık, saldırıların büyük bölümünün sivil yerleşim alanlarını da hedef aldığını öne sürdü.
İsrail: Hizbullah’ı hedef alıyoruz
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırıların Hizbullah’ın askeri altyapısını hedef aldığını savunuyor.
Ordu yetkilileri, operasyonların “militan kanadın liderliğini ortadan kaldırmak ve ülkeye yönelik tehditleri bertaraf etmek” amacıyla sürdüğünü belirtti.
Tel Aviv yönetimi, Şii direniş örgütü Hizbullah’ın Lübnan sınırındaki varlığını “bölgesel güvenlik için tehdit” olarak nitelendiriyor.
Ordu yetkilileri, operasyonların “militan kanadın liderliğini ortadan kaldırmak ve ülkeye yönelik tehditleri bertaraf etmek” amacıyla sürdüğünü belirtti.
Tel Aviv yönetimi, Şii direniş örgütü Hizbullah’ın Lübnan sınırındaki varlığını “bölgesel güvenlik için tehdit” olarak nitelendiriyor.
Bölgesel gerilim yeniden tırmanıyor
Son saldırı, İsrail ile Hizbullah arasında son aylarda artan karşılıklı misillemelerin ardından geldi.
Uzmanlar, Güney Lübnan’daki operasyonların Gazze savaşının gölgesinde genişleyebileceği uyarısında bulunuyor.
Birleşmiş Milletler ise taraflara “derhal gerilimi düşürme” çağrısında bulundu.
Uzmanlar, Güney Lübnan’daki operasyonların Gazze savaşının gölgesinde genişleyebileceği uyarısında bulunuyor.
Birleşmiş Milletler ise taraflara “derhal gerilimi düşürme” çağrısında bulundu.