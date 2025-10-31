İslam Memiş'ten dalgalanan altın için uyarı: Kasım ayında ikinci tur alım fırsatı karşımızda olacak

'Kasım ayında ons altın ve gram altında düşüş yönü beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim. Ancak sert dalgalanmalara hazır olun yıl sonuna kadar piyasada manipülasyon fiyatlandırması devam edecek.

Eylül ayı itibarıyla manipülasyon fiyatlamasını yükseliş olarak görmüştünüz. Şimdi bu fiyatlamayı yıl sonuna kadar düşüş yönlü göreceksiniz.

Gram altın fiyatında 6282 TL seviyesi vardı. Fed sonrası tepki yükselişse birlikte 5800’lü rakamlar yeniden gündeme gelebilir.

Kasım ayında ikinci tur alım fırsatı karşımızda olacak diye düşünüyorum. Tekrar tepki alımı gelmesi muhtemeldir.'