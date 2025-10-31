Türkiye
İslam Memiş'ten dalgalanan altın için uyarı: Kasım ayında ikinci tur alım fırsatı karşımızda olacak
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, sosyal medya kanalından altına dair yorumlarda bulunarak merak edilen soruları yanıtladı."Tepki alımları gelmesi muhtemeldir" diyen İslam Memiş, altının gelecek günlerdeki analizini şöyle ifade etti:
© AA / ASELSANCumhuriyet altını
Finansal piyasalar uzmanı İslam Memiş, rekor kırarak yükselen ve son günlerde düşüşle dalgalanma gösteren altın için piyasa analizini açıkladı. Memiş, "Kasım ayında ikinci tur alım fırsatı karşımızda olacak diye düşünüyorum. Tekrar tepki alımı gelmesi muhtemeldir" ifadelerini kullandı.
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, sosyal medya kanalından altına dair yorumlarda bulunarak merak edilen soruları yanıtladı.
"Tepki alımları gelmesi muhtemeldir" diyen İslam Memiş, altının gelecek günlerdeki analizini şöyle ifade etti:

'Kasım ayında ons altın ve gram altında düşüş yönü beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim. Ancak sert dalgalanmalara hazır olun yıl sonuna kadar piyasada manipülasyon fiyatlandırması devam edecek.

Eylül ayı itibarıyla manipülasyon fiyatlamasını yükseliş olarak görmüştünüz. Şimdi bu fiyatlamayı yıl sonuna kadar düşüş yönlü göreceksiniz.

Gram altın fiyatında 6282 TL seviyesi vardı. Fed sonrası tepki yükselişse birlikte 5800’lü rakamlar yeniden gündeme gelebilir.

Kasım ayında ikinci tur alım fırsatı karşımızda olacak diye düşünüyorum. Tekrar tepki alımı gelmesi muhtemeldir.'

