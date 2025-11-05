Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ingilterenin-en-zengin-ismi-gopichand-hinduja-hayatini-kaybetti-35-milyar-sterlinlik-hanedanda-yeni-1100754394.html
İngiltere’nin en zengin i̇smi Gopichand Hinduja hayatını kaybetti: 35 milyar sterlinlik hanedanda yeni dönem başlıyor
İngiltere’nin en zengin i̇smi Gopichand Hinduja hayatını kaybetti: 35 milyar sterlinlik hanedanda yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin en zengin ailesi hinduja hanedanının lideri gopichand hinduja, 85 yaşında hayatını kaybetti. Hinduja, 2001'deki "hinduja skandalı" ile gündeme gelmişti. 35 milyar sterlinlik imparatorluğun yeni lideri kim olacak?
İngiltere’nin en zengin ailesi olarak bilinen Hinduja hanedanının lideri Gopichand Hinduja, uzun süredir devam eden bir hastalığın ardından 85 yaşında Londra’da yaşamını yitirdi.Aile sözcüsü yaptığı açıklamada, “Ailemiz için kalbimizin tam ortasında derin bir boşluk bıraktı. Olağanüstü çalışkanlığı ve kararlılığıyla hatırlanacak” ifadelerini kullandı.35 milyar sterlinlik servetHinduja ailesi, 2025 yılı Sunday Times Zenginler Listesi’nde üst üste ikinci kez İngiltere’nin en zengin ailesi unvanını korumuştu.Toplam 35,3 milyar sterlinlik servet, İngiltere’nin yanı sıra Hindistan ve Orta Doğu’daki yatırımlardan elde ediliyor.Aile holdingi Hinduja Group, otomotiv, kimya, enerji, emlak, medya ve sağlık gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösteriyor.Hindistan’dan Londra’ya uzanan bir servet i̇mparatorluğuAilenin ticari kökleri, Gopichand ve kardeşleri Srichand, Prakash ve Ashok Hinduja’nın babalarına ait Bombay merkezli tekstil ve ticaret şirketine dayanıyor.Bugün ise grup, Mumbai, Londra, Cenevre ve Dubai arasında geniş bir finansal ağ kurmuş durumda.Hinduja ailesi İngiltere’de de önemli yatırımlara sahip. St. James’s Park ve Whitehall’da, Winston Churchill’in eski savaş ofisinin bulunduğu tarihi binaları satın alarak lüks otel ve rezidans projelerine dönüştürmüştü.Skandalla sarsılan i̇tibar: 'Hinduja Olayı'Gopichand Hinduja, 2001 yılında İngiltere’de büyük yankı uyandıran “Hinduja Skandalı” ile manşetlere taşınmıştı.Skandal, Hinduja Vakfı’nın Milenyum Kubbesi Projesi’ne 1 milyon sterlin bağış yaptıktan sonra, kardeşi Prakash Hinduja için İngiltere vatandaşlığı talebinde bulunduğunun ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Bu olay, dönemin İşçi Partili bakanı Peter Mandelson’ın istifasına yol açmış, ancak Mandelson daha sonra aklanmıştı.Liderlik kimin elinde olacak?Gopichand Hinduja’nın ölümünün ardından gözler, devasa Hinduja Grubu’nun geleceğine çevrildi.Ailenin en genç kardeşi Ashok Hinduja, halen Hindistan’daki operasyonları yönetiyor ve Ashok Leyland gibi önemli şirketleri denetliyor.Yeni liderin kim olacağına dair resmi bir açıklama yapılmazken, aile içinde liderlik devrinin nasıl şekilleneceği merak konusu.
İngiltere’nin en zengin i̇smi Gopichand Hinduja hayatını kaybetti: 35 milyar sterlinlik hanedanda yeni dönem başlıyor

Abone ol
İngiltere’nin en zengin ailesinin reisi Gopichand Hinduja, 85 yaşında Londra’da hayatını kaybetti. 35 milyar sterlinlik servetiyle ülkenin en varlıklı ismi olan Hinduja, 2001’deki “Hinduja Skandalı” ile hatırlanıyor. Ölümü, Hinduja hanedanında liderlik yarışını yeniden gündeme getirdi.
İngiltere’nin en zengin ailesi olarak bilinen Hinduja hanedanının lideri Gopichand Hinduja, uzun süredir devam eden bir hastalığın ardından 85 yaşında Londra’da yaşamını yitirdi.
Aile sözcüsü yaptığı açıklamada, “Ailemiz için kalbimizin tam ortasında derin bir boşluk bıraktı. Olağanüstü çalışkanlığı ve kararlılığıyla hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

35 milyar sterlinlik servet

Hinduja ailesi, 2025 yılı Sunday Times Zenginler Listesi’nde üst üste ikinci kez İngiltere’nin en zengin ailesi unvanını korumuştu.
Toplam 35,3 milyar sterlinlik servet, İngiltere’nin yanı sıra Hindistan ve Orta Doğu’daki yatırımlardan elde ediliyor.
Aile holdingi Hinduja Group, otomotiv, kimya, enerji, emlak, medya ve sağlık gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösteriyor.

Hindistan’dan Londra’ya uzanan bir servet i̇mparatorluğu

Ailenin ticari kökleri, Gopichand ve kardeşleri Srichand, Prakash ve Ashok Hinduja’nın babalarına ait Bombay merkezli tekstil ve ticaret şirketine dayanıyor.
Bugün ise grup, Mumbai, Londra, Cenevre ve Dubai arasında geniş bir finansal ağ kurmuş durumda.
Hinduja ailesi İngiltere’de de önemli yatırımlara sahip. St. James’s Park ve Whitehall’da, Winston Churchill’in eski savaş ofisinin bulunduğu tarihi binaları satın alarak lüks otel ve rezidans projelerine dönüştürmüştü.

Skandalla sarsılan i̇tibar: 'Hinduja Olayı'

Gopichand Hinduja, 2001 yılında İngiltere’de büyük yankı uyandıran “Hinduja Skandalı” ile manşetlere taşınmıştı.
Skandal, Hinduja Vakfı’nın Milenyum Kubbesi Projesi’ne 1 milyon sterlin bağış yaptıktan sonra, kardeşi Prakash Hinduja için İngiltere vatandaşlığı talebinde bulunduğunun ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Bu olay, dönemin İşçi Partili bakanı Peter Mandelson’ın istifasına yol açmış, ancak Mandelson daha sonra aklanmıştı.

Liderlik kimin elinde olacak?

Gopichand Hinduja’nın ölümünün ardından gözler, devasa Hinduja Grubu’nun geleceğine çevrildi.
Ailenin en genç kardeşi Ashok Hinduja, halen Hindistan’daki operasyonları yönetiyor ve Ashok Leyland gibi önemli şirketleri denetliyor.
Yeni liderin kim olacağına dair resmi bir açıklama yapılmazken, aile içinde liderlik devrinin nasıl şekilleneceği merak konusu.
