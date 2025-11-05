https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/hatali-park-eden-120-kisiye-para-cezasi-kesildi-1100737882.html

Hatalı park eden 120 kişiye para cezası kesildi

Hatalı park eden 120 kişiye para cezası kesildi

Sputnik Türkiye

Adana'da hatalı park ettiği belirlenen 120 araç sürücüsüne toplam 119 bin 160 lira ceza kesildi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T01:08+0300

2025-11-05T01:08+0300

2025-11-05T01:08+0300

adana

türki̇ye

ceza

sürücü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 120 sürücüye para cezası uyguladı.Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarlarında hatalı park edilen 120 aracın sürücüsüne toplam 119 bin 160 lira ceza kesildi.Trafik akışını engelledikleri tespit edilen 33 araç ise çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/gsb-burs-ve-ogrenim-kredisi-basvuru-sonuclari-aciklandi-1100735840.html

adana

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, ceza, sürücü