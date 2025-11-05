Türkiye
Hatalı park eden 120 kişiye para cezası kesildi
Hatalı park eden 120 kişiye para cezası kesildi
Adana'da hatalı park ettiği belirlenen 120 araç sürücüsüne toplam 119 bin 160 lira ceza kesildi. 05.11.2025
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 120 sürücüye para cezası uyguladı.Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarlarında hatalı park edilen 120 aracın sürücüsüne toplam 119 bin 160 lira ceza kesildi.Trafik akışını engelledikleri tespit edilen 33 araç ise çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.
Hatalı park eden 120 kişiye para cezası kesildi

01:08 05.11.2025
Adana'da hatalı park ettiği belirlenen 120 araç sürücüsüne toplam 119 bin 160 lira ceza kesildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 120 sürücüye para cezası uyguladı.
Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarlarında hatalı park edilen 120 aracın sürücüsüne toplam 119 bin 160 lira ceza kesildi.
Trafik akışını engelledikleri tespit edilen 33 araç ise çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.
