GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. 04.11.2025
türki̇ye
son dakika
burs
osman aşkın bak
öğrenim kredisi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları belli oldu. Sonuçların açıklandığı haberini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden duyurdu.Bakan Bak, yaptığı duyuruda sonuçların öğrenilebilmesi için 'e-devlet'e yönlendirmede bulundu. Bakan bir de şu hatırlatmada bulundu:
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

20:10 04.11.2025 (güncellendi: 20:23 04.11.2025)
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları belli oldu. Sonuçların açıklandığı haberini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden duyurdu.
Bakan Bak, yaptığı duyuruda sonuçların öğrenilebilmesi için 'e-devlet'e yönlendirmede bulundu. Bakan bir de şu hatırlatmada bulundu:
9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.
