GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. 04.11.2025

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları belli oldu. Sonuçların açıklandığı haberini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden duyurdu.Bakan Bak, yaptığı duyuruda sonuçların öğrenilebilmesi için 'e-devlet'e yönlendirmede bulundu. Bakan bir de şu hatırlatmada bulundu:

