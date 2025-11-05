https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/hastalarini-olumcul-enjeksiyonlarla-oldurdu-alman-hemsire-10-cinayetten-suclu-bulundu-1100767584.html

Hastalarını ölümcül enjeksiyonlarla öldürdü: Alman hemşire 10 cinayetten suçlu bulundu

Hastalarını ölümcül enjeksiyonlarla öldürdü: Alman hemşire 10 cinayetten suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Aachen kentindeki Eyalet Mahkemesi, bir hemşireyi 10 cinayet ve 27 cinayet girişiminden suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

2025-11-05T17:44+0300

2025-11-05T17:44+0300

2025-11-05T17:44+0300

yaşam

aachen

niels högel

haberler

almanya

hemşire

cinayet

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100767117_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5f381f143d852d85d82a39313ff0f1d5.jpg

Kararda, hemşirenin suçunun 'özellikle ağır' olduğuna dikkat çekildi. Bu tespit, sanığın 15 yıl sonra şartlı tahliye edilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Mahkeme böylece savcılığın talebini tamamen kabul etti.Hastaları ‘rahatlatmak’ için öldürmüş44 yaşındaki hemşirenin, Aralık 2023 ile Mayıs 2024 arasında Aachen yakınlarındaki Würselen kentindeki bir klinikte görev yaptığı dönemde, ağır hastalara izinsiz olarak yatıştırıcı ve ağrı kesici ilaçlar enjekte ettiği belirlendi. Savcılığa göre sanığın amacı, gece vardiyalarında iş yükünü azaltmak ve hastaları sakinleştirmekti.Sanık ise suçlamaları reddetti. Mart ayında başlayan davada, "Hiçbir zaman hastaların yaşamını kısaltmak amacıyla ilaç vermedim" diyerek beraatini talep etti. Savunma avukatları da müvekkilleri için tam beraat istemişti.Daha fazla cinayet şüphesiSavcılık, hemşirenin başka hastaları da öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yetkililer, sanığın önceki çalışma yıllarına ait yeni şüpheli vakaları araştırıyor. Aachen Savcılığı, yeni bir iddianame hazırlamayı planladığını duyurdu.Savcı, duruşmadaki kapanış konuşmasında sanığın 13 cinayet işlemiş olabileceğini öne sürdü.Almanya’da benzer bir vaka, ülkenin yakın tarihindeki en büyük seri cinayet davası olarak bilinen Niels Högel davası olmuştu. Högel, 2019’da 85 hastayı öldürmekten müebbet hapse mahkum edilmişti. Onun da cinayetleri işlemesinin nedeni hiçbir zaman kesin olarak açıklığa kavuşmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/hemsire-hakkinda-korkunc-iddia-tukuren-hastasini-igne-ile-oldurdugu-one-suruldu-1100167210.html

aachen

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hemşire, cinayet, enjeksiyon, ölümcül, almanya, aachen, mahkeme, haberler, cinayet haberleri