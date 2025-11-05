https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/hastalarini-olumcul-enjeksiyonlarla-oldurdu-alman-hemsire-10-cinayetten-suclu-bulundu-1100767584.html
Hastalarını ölümcül enjeksiyonlarla öldürdü: Alman hemşire 10 cinayetten suçlu bulundu
Almanya'nın Aachen kentindeki Eyalet Mahkemesi, bir hemşireyi 10 cinayet ve 27 cinayet girişiminden suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Hastalarını ölümcül enjeksiyonlarla öldürdü: Alman hemşire 10 cinayetten suçlu bulundu
Almanya'nın Aachen kentindeki Eyalet Mahkemesi, bir hemşireyi 10 cinayet ve 27 cinayet girişiminden suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın bir hastanenin palyatif bakım servisinde hastalara ölümcül enjeksiyonlar yaptığına hükmetti.
Kararda, hemşirenin suçunun 'özellikle ağır' olduğuna dikkat çekildi. Bu tespit, sanığın 15 yıl sonra şartlı tahliye edilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Mahkeme böylece savcılığın talebini tamamen kabul etti.
Hastaları ‘rahatlatmak’ için öldürmüş
44 yaşındaki hemşirenin, Aralık 2023 ile Mayıs 2024 arasında Aachen yakınlarındaki Würselen kentindeki bir klinikte görev yaptığı dönemde, ağır hastalara izinsiz olarak yatıştırıcı ve ağrı kesici ilaçlar enjekte ettiği belirlendi.
Savcılığa göre sanığın amacı, gece vardiyalarında iş yükünü azaltmak ve hastaları sakinleştirmekti.
Sanık ise suçlamaları reddetti. Mart ayında başlayan davada, "Hiçbir zaman hastaların yaşamını kısaltmak amacıyla ilaç vermedim" diyerek beraatini talep etti. Savunma avukatları da müvekkilleri için tam beraat istemişti.
Daha fazla cinayet şüphesi
Savcılık, hemşirenin başka hastaları da öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yetkililer, sanığın önceki çalışma yıllarına ait yeni şüpheli vakaları araştırıyor. Aachen Savcılığı, yeni bir iddianame hazırlamayı planladığını duyurdu.
Savcı, duruşmadaki kapanış konuşmasında sanığın 13 cinayet işlemiş olabileceğini öne sürdü.
Almanya’da benzer bir vaka, ülkenin yakın tarihindeki en büyük seri cinayet davası olarak bilinen Niels Högel davası olmuştu.
Högel, 2019’da 85 hastayı öldürmekten müebbet hapse mahkum edilmişti. Onun da cinayetleri işlemesinin nedeni hiçbir zaman kesin olarak açıklığa kavuşmamıştı.