Garo Paylan: Ermenistan-Türkiye sınırı Ocak ya da Şubat’ta üçüncü ülkelere açılacak

Garo Paylan: Ermenistan-Türkiye sınırı Ocak ya da Şubat'ta üçüncü ülkelere açılacak

Erivan’da bulunan TBMM eski milletvekili Garo Paylan, “Ocak ya da Şubat ayında çok iyi gelişmeler göreceğiz. Her şey yolunda giderse sınır geçişleri üçüncü ülke vatandaşları için açılacak” dedi. Detaylar haberde...

Ermenistan’ın başkentinde açıklamalarda bulunan Garo Paylan, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci için yıllardır çalıştığını söylerken, önümüzdeki Ocak ya da Şubat ayında oldukça iyi gelişmeler yaşanabileceğini söylerken ekledi:Erivan merkezli basın Ermenistan’ın aynı anda hem Türkiye hem Azerbaycan ile normalleşme sürecini yönettiğini not düştü.Paşinyan, Erdoğan’ı Erivan’a davet ettiErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2026’da Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Erivan’ı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı.

