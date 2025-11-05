Türkiye
Garo Paylan: Ermenistan-Türkiye sınırı Ocak ya da Şubat’ta üçüncü ülkelere açılacak
Garo Paylan: Ermenistan-Türkiye sınırı Ocak ya da Şubat’ta üçüncü ülkelere açılacak
Erivan’da bulunan TBMM eski milletvekili Garo Paylan, “Ocak ya da Şubat ayında çok iyi gelişmeler göreceğiz. Her şey yolunda giderse sınır geçişleri üçüncü ülke vatandaşları için açılacak” dedi. Detaylar haberde...
Ermenistan’ın başkentinde açıklamalarda bulunan Garo Paylan, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci için yıllardır çalıştığını söylerken, önümüzdeki Ocak ya da Şubat ayında oldukça iyi gelişmeler yaşanabileceğini söylerken ekledi:Erivan merkezli basın Ermenistan’ın aynı anda hem Türkiye hem Azerbaycan ile normalleşme sürecini yönettiğini not düştü.Paşinyan, Erdoğan’ı Erivan’a davet ettiErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2026’da Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Erivan’ı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı.
garo paylan, ermenistan, türkiye, sınır, ermenistan-türkiye normalleşme süreci, açıklama, paşinyan, erdoğan, sınır kapısı, ermenistan-türkiye sınırı, sınır açılacak mı?, haberler, ermenistan haberleri, ermenistan-türkiye haberleri
Garo Paylan: Ermenistan-Türkiye sınırı Ocak ya da Şubat’ta üçüncü ülkelere açılacak

19:15 05.11.2025 (güncellendi: 19:19 05.11.2025)
Erivan’da bulunan TBMM eski milletvekili Garo Paylan, “Ocak ya da Şubat ayında çok iyi gelişmeler göreceğiz. Her şey yolunda giderse sınır geçişleri üçüncü ülke vatandaşları için açılacak” şeklinde konuşurken bunu takip eden birkaç ay içinde de Türkiye-Ermenistan geçişlerinin açılabileceğini söyledi.
Ermenistan’ın başkentinde açıklamalarda bulunan Garo Paylan, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci için yıllardır çalıştığını söylerken, önümüzdeki Ocak ya da Şubat ayında oldukça iyi gelişmeler yaşanabileceğini söylerken ekledi:

Eğer her şey yolunda giderse, sınır (Ermenistan-Türkiye) Ocak ya da Şubat ayında üçüncü ülkelerin vatandaşlarına açılacak. Bunu takiben birkaç ay içerisinde Türkiye ve Ermenistan arasında da açılacak. Ermenistan-Türkiye ilişkileri için parlak bir gelecek görüyorum.

Erivan merkezli basın Ermenistan’ın aynı anda hem Türkiye hem Azerbaycan ile normalleşme sürecini yönettiğini not düştü.

Paşinyan, Erdoğan’ı Erivan’a davet etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2026’da Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Erivan’ı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
POLİTİKA
Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ile Türkiye, Erivan ve Gümrü yönündeki uçuş sayılarını artırma konusunda anlaştı
15:50
