evden çalışanlar dikkat: çevre temizlik vergisi ödeme şartı var mı?

İzmir'de evini ofis olarak kullanan avukata belediye tarafından kesilen çevre temizlik vergisi ve usulsüzlük cezasının iptaline karar verildi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde serbest avukatlık yapan Büşra Elmalı, yaşadığı evi, 3 yıl önce iş yeri adresi olarak gösterdi. Adreste geçen yıl yoklama işlemi yapan Karşıyaka Belediyesi görevlileri, evin aynı zamanda avukatlık ofisi olarak kullanıldığı yönünde tespit yaptı.Evde çalışan kişiye çevre temizlik vergisiBelediye, Elmalı'dan iş yeri için çevre temizlik vergisi alınmasına karar verdi, ayrıca 2018'den bu yana geçen süre için usulsüzlük cezası uyguladı.Elmalı, belediyenin bu iki kararına karşı dava açtı.İş yeri değil meskenDosyayı karara bağlayan İzmir 4. Vergi Mahkemesi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre, ikametin mesleğin icrasına mahsus iş yeri olarak kullanıldığının kabul edilmesi için dairenin fiziki olarak kısmen ya da tamamen değiştirilmesi gerektiği görüşüne vardı.Kararda, şöyle denildi:'Bir tek bilgisayarımı kullanıyorum'Büşra Elmalı, avukatların ofis bildirme yükümlülüğünün bulunduğunu anımsatarak, evden sadece bilgisayarıyla işlerini yürüttüğünü, toplantı ya da müvekkil görüşmesi yapmadığını söyledi.Çevre temizlik vergisini su faturasının içerisinde ödediğini ifade eden Elmalı, şunları kaydetti:'Evden çalışıyorsanız sizin için de emsal bir karar olabilir'Elmalı'nın avukatı Zümbül Nur Ezikoğlu da müvekkilinin evini iş yeri olarak kullanmasından dolayı belediyeye ekstra bir külfet yüklemediğini belirtti.Çevre temizlik vergisi ödeme şartı var mı?: 'Ev mi iş yeri formuna mı? sorusunun yanıtı önemliBelediyenin öncelikle adresin iş yeri formunu alıp almadığına bakması gerektiğine işaret eden Ezikoğlu, şöyle konuştu:

