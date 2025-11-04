Türkiye
Yargıtay'dan emsal 'apartman kamerası' kararı: Yöneticiye hapis cezasını onadı
Yargıtay'dan emsal 'apartman kamerası' kararı: Yöneticiye hapis cezasını onadı
Yargıtay, apartman içerisinde bir dairenin kapısını görecek şekilde kamera yerleştiren ve kayıt alan apartman yöneticisi hakkında verilen hapis cezasını onadı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Apartman içerisinde güvenlik kamerasını bir dairenin kapısını görecek şekilde yerleştirip kayıt altına aldığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan apartman yöneticisinin cezasını Yargıtay da onadı. Apartman yöneticisi ve daire sahibi karşı karşıya geldiSabah'ın haberine göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde apartman yöneticisinin bina içine taktığı kamera, bir dairenin giriş kapısını doğrudan görecek şekilde konumlandırılmıştı. Dairenin sahibi, kameranın eve girenleri kaydettiğini belirterek şikâyetçi olmuştu.Ev sahibi, kayıtların apartman yönetim odasındaki bilgisayara yapıldığını ve yöneticinin bu görüntülere eriştiğini ifade etti. Bunun üzerine apartman yöneticisi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.Suç kastım yok savunması kabul görmediYenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, yöneticinin "görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak" özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine hükmederek 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yönetici ise, suç işleme kastının bulunmadığını ileri sürerek karara itiraz etti. Yargıtay hapis cezasını onadıDosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ve cezayı onadı.Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğu, toplanan delillerin sanığın suçu işlediğini ortaya koyduğu belirtildi. Daire, yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek temyiz istemini reddetti.
15:33 04.11.2025
Yargıtay, apartman içerisinde bir dairenin kapısını görecek şekilde kamera yerleştiren ve kayıt alan apartman yöneticisi hakkında verilen hapis cezasını onadı.
Apartman içerisinde güvenlik kamerasını bir dairenin kapısını görecek şekilde yerleştirip kayıt altına aldığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan apartman yöneticisinin cezasını Yargıtay da onadı.

Apartman yöneticisi ve daire sahibi karşı karşıya geldi

Sabah'ın haberine göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde apartman yöneticisinin bina içine taktığı kamera, bir dairenin giriş kapısını doğrudan görecek şekilde konumlandırılmıştı. Dairenin sahibi, kameranın eve girenleri kaydettiğini belirterek şikâyetçi olmuştu.
Ev sahibi, kayıtların apartman yönetim odasındaki bilgisayara yapıldığını ve yöneticinin bu görüntülere eriştiğini ifade etti. Bunun üzerine apartman yöneticisi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Suç kastım yok savunması kabul görmedi

Yenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, yöneticinin "görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak" özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine hükmederek 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yönetici ise, suç işleme kastının bulunmadığını ileri sürerek karara itiraz etti.

Yargıtay hapis cezasını onadı

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ve cezayı onadı.
Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğu, toplanan delillerin sanığın suçu işlediğini ortaya koyduğu belirtildi. Daire, yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek temyiz istemini reddetti.
