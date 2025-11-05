Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Eski Ukraynalı asker anlattı: ‘Komutanlar rüşvet almalarına rağmen askerleri cephenin ilerisine gönderiyor’
Eski Ukraynalı asker anlattı: 'Komutanlar rüşvet almalarına rağmen askerleri cephenin ilerisine gönderiyor'
Eski Ukaynralı asker, bir grup havan topçusunun göreve gönderilmemek için komutanlarına para vermesine rağmen birkaç gün sonra cephenin ilerisine...
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki yolsuzluk boyutunu gözler önüne seren deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.Halihazırda Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Maksim Krivonos Taburu’nda göre yapan Lyutik kod adlı eski Ukraynalı asker, Sputnik’e açıklamasında, bizzat tanık olduğu bir olayı anlattı.Lyutik, “Tugayımda birkaç bizzat şahit olduğum olay yaşandı. Bir havan topu ekibi göreve gitmeyi reddettiler, sonrasında onlara bir miktar para söylendi ve ödediler de. Ama üç gün sonra yine de cephe hattına gönderildiler ve orada öldüler. Kişi başı en az yüz bin grivna (TL ile aynı) kadar” şeklinde konuştu.Ukrayna ordusunda şantaj ve yolsuzluk vakalarının sistematik olduğunu kaydeden asker, komutanların sık sık astları üzerinden para kazandığını belirterek, “Onlara güvenlik vaat ediyorlardı, ancak anlaşmaları ihlal ediyorlardı” diye ekledi.
ukrayna
Eski Ukaynralı asker, bir grup havan topçusunun göreve gönderilmemek için komutanlarına para vermesine rağmen birkaç gün sonra cephenin ilerisine gönderildiğini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki yolsuzluk boyutunu gözler önüne seren deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.
Halihazırda Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Maksim Krivonos Taburu’nda göre yapan Lyutik kod adlı eski Ukraynalı asker, Sputnik’e açıklamasında, bizzat tanık olduğu bir olayı anlattı.
Lyutik, “Tugayımda birkaç bizzat şahit olduğum olay yaşandı. Bir havan topu ekibi göreve gitmeyi reddettiler, sonrasında onlara bir miktar para söylendi ve ödediler de. Ama üç gün sonra yine de cephe hattına gönderildiler ve orada öldüler. Kişi başı en az yüz bin grivna (TL ile aynı) kadar” şeklinde konuştu.
Ukrayna ordusunda şantaj ve yolsuzluk vakalarının sistematik olduğunu kaydeden asker, komutanların sık sık astları üzerinden para kazandığını belirterek, “Onlara güvenlik vaat ediyorlardı, ancak anlaşmaları ihlal ediyorlardı” diye ekledi.

Maksim Krivonos adını taşıyan gönüllüler taburu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eski askerlerinden oluşuyor. Bu askerler, kurtuluş hareketi kurarak Kiev rejimine karşı mücadele ediyorlar.

Rusya'nın özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da ulaşım ve enerji tesisleri vuruldu: Bin 500 kadar düşman etkisiz hale getirildi
12:53
