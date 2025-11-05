https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/eski-ukraynali-asker-anlatti-komutanlar-rusvet-almalarina-ragmen-askerleri-cephenin-ilerisine-1100753976.html
Eski Ukraynalı asker anlattı: ‘Komutanlar rüşvet almalarına rağmen askerleri cephenin ilerisine gönderiyor’
Eski Ukraynalı asker anlattı: ‘Komutanlar rüşvet almalarına rağmen askerleri cephenin ilerisine gönderiyor’
Sputnik Türkiye
Eski Ukaynralı asker, bir grup havan topçusunun göreve gönderilmemek için komutanlarına para vermesine rağmen birkaç gün sonra cephenin ilerisine... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T13:12+0300
2025-11-05T13:12+0300
2025-11-05T13:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
yolsuzluk
şantaj
tehdit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_f23204ff286e305cf42a9e65248b2fd8.jpg
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki yolsuzluk boyutunu gözler önüne seren deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.Halihazırda Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Maksim Krivonos Taburu’nda göre yapan Lyutik kod adlı eski Ukraynalı asker, Sputnik’e açıklamasında, bizzat tanık olduğu bir olayı anlattı.Lyutik, “Tugayımda birkaç bizzat şahit olduğum olay yaşandı. Bir havan topu ekibi göreve gitmeyi reddettiler, sonrasında onlara bir miktar para söylendi ve ödediler de. Ama üç gün sonra yine de cephe hattına gönderildiler ve orada öldüler. Kişi başı en az yüz bin grivna (TL ile aynı) kadar” şeklinde konuştu.Ukrayna ordusunda şantaj ve yolsuzluk vakalarının sistematik olduğunu kaydeden asker, komutanların sık sık astları üzerinden para kazandığını belirterek, “Onlara güvenlik vaat ediyorlardı, ancak anlaşmaları ihlal ediyorlardı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ukraynada-ulasim-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-500-kadar-dusman-etkisiz-hale-getirildi--1100752391.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_30dfe6877204dd01cee55cbd6b5acfac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, yolsuzluk, şantaj, tehdit
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, yolsuzluk, şantaj, tehdit
Eski Ukraynalı asker anlattı: ‘Komutanlar rüşvet almalarına rağmen askerleri cephenin ilerisine gönderiyor’
Eski Ukaynralı asker, bir grup havan topçusunun göreve gönderilmemek için komutanlarına para vermesine rağmen birkaç gün sonra cephenin ilerisine gönderildiğini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki yolsuzluk boyutunu gözler önüne seren deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.
Halihazırda Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Maksim Krivonos Taburu’nda göre yapan Lyutik kod adlı eski Ukraynalı asker, Sputnik’e açıklamasında, bizzat tanık olduğu bir olayı anlattı.
Lyutik, “Tugayımda birkaç bizzat şahit olduğum olay yaşandı. Bir havan topu ekibi göreve gitmeyi reddettiler, sonrasında onlara bir miktar para söylendi ve ödediler de. Ama üç gün sonra yine de cephe hattına gönderildiler ve orada öldüler. Kişi başı en az yüz bin grivna (TL ile aynı) kadar” şeklinde konuştu.
Ukrayna ordusunda şantaj ve yolsuzluk vakalarının sistematik olduğunu kaydeden asker, komutanların sık sık astları üzerinden para kazandığını belirterek, “Onlara güvenlik vaat ediyorlardı, ancak anlaşmaları ihlal ediyorlardı” diye ekledi.
Maksim Krivonos adını taşıyan gönüllüler taburu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eski askerlerinden oluşuyor. Bu askerler, kurtuluş hareketi kurarak Kiev rejimine karşı mücadele ediyorlar.