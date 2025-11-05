https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/eski-abd-ulusal-guvenlik-danismani-flynn-obama-yonetimi-2014te-ukraynadaki-olaylarda-kilit-rol-1100765248.html
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn: Obama yönetimi, 2014'te Ukrayna’daki olaylarda kilit rol oynadı
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn: Obama yönetimi, 2014'te Ukrayna’daki olaylarda kilit rol oynadı
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn aptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Obama ve yönetiminin 2014 Maydan Olayları'nda ve Zelenskiy'in yükselişinde önemli... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2014'teki olaylarda kilit rol oynadığını ve akabinde bu olayların Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy'in iktidara gelmesine yol açtığını belirtti.Flynn açıklamasında, şu cümleleri kaydetti:Flynn açıklamasında, o dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcı Bakanı Victoria Nuland ve dönemin CIA Direktörü John Brennan'ın, ABD tarafından kışkırtılan darbe ile ilgili alınan kararların 'doğrudan parçası' olduklarını dile getirdi.'Ukrayna'daki çatışma Biden'ın iktidara gelmesinden çok önce başladı'Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, Ukrayna'daki çatışmanın Demokrat Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasından çok önce başladığını belirtti.Flynn açıklamasında, "İnsanlar sık sık unutuyor ve savaşın Joe Biden başkan olduğunda başladığını söylüyor. Oysa savaş 24 Şubat 2014'te başladı" dedi.'ABD ve müttefikleri diplomaside yalan söylemeyi bırakmalı'Flynn, ABD ve Batı'daki müttefiklerinin diplomaside yalan söylemeyi bırakması gerektiğinin altını çizdi.Batılı ülkelerin NATO'nun doğuya genişlememesi konusundaki taahhütlerini defalarca ihlal ettiğine dikkat çeken Flynn, "Bence diplomaside yalanı bir araç olarak kullanmayı bırakmamız gerekiyor" dedi.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2014’teki olaylarda kilit rol oynadığını ve akabinde bu olayların Ukrayna’da Vladimir Zelenskiy’in iktidara gelmesine yol açtığını belirtti.
Flynn açıklamasında, şu cümleleri kaydetti:
Biz, Amerika Birleşik Devletleri olarak buna katkıda bulunduk. O dönemin Obama yönetimi Maydan sırasında alınan ve Zelenskiy’i iktidara getiren kararlarda doğrudan rol oynadılar.
Flynn açıklamasında, o dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcı Bakanı Victoria Nuland ve dönemin CIA Direktörü John Brennan’ın, ABD tarafından kışkırtılan darbe ile ilgili alınan kararların 'doğrudan parçası' olduklarını dile getirdi.
'Ukrayna’daki çatışma Biden’ın iktidara gelmesinden çok önce başladı'
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, Ukrayna’daki çatışmanın Demokrat Joe Biden’ın ABD Başkanı olmasından çok önce başladığını belirtti.
Flynn açıklamasında, “İnsanlar sık sık unutuyor ve savaşın Joe Biden başkan olduğunda başladığını söylüyor. Oysa savaş 24 Şubat 2014’te başladı” dedi.
'ABD ve müttefikleri diplomaside yalan söylemeyi bırakmalı'
Flynn, ABD ve Batı’daki müttefiklerinin diplomaside yalan söylemeyi bırakması gerektiğinin altını çizdi.
Batılı ülkelerin NATO’nun doğuya genişlememesi konusundaki taahhütlerini defalarca ihlal ettiğine dikkat çeken Flynn, "Bence diplomaside yalanı bir araç olarak kullanmayı bırakmamız gerekiyor" dedi.