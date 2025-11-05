Erdoğan: Bahçeli'ye canıgönülden teşekkür ediyorum

Ülkemizi bu büyük kamburdan kurtaracak adımları atıyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Bahçeli'nin ufuk açıcı gayretleriyle Terörsüz Türkiye menziline yürüyoruz. Özgüvenle bu süreci sonlandıracağız. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir kavşağa ulaştık. Herkesin sürece destek vermesi gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce 'Terörsüz Türkiye', ardından da 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşacağız. Bu vesile ile grup toplantısındaki tarihi değerlendirmesiyle başta FETÖ'cü alçakların kirli heveslerini kursaklarında bırakan Bahçeli'ye canıgönülden teşekkür ediyorum. Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Kucaklaşma sahnesi olacak Türkiye'nin nişanesidir