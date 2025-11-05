https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/erdogan-ozel-chpnin-yanlislarini-duzeltme-noktasinda-iyi-bir-sinav-veremiyor-1100751012.html
Erdoğan: Bahçeli'ye canıgönülden teşekkür ediyorum
Erdoğan: Bahçeli'ye canıgönülden teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Terörsüz Türkiye mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdi:Terörsüz Türkiye mesajı
12:15 05.11.2025 (güncellendi: 12:34 05.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Erdoğan "Bahçeli'nin ufuk açıcı gayretleriyle Terörsüz Türkiye menziline yürüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdi:
Sayın Özel CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor. Dış politikada yerli bir duruş sergileyemiyor. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır
Ülkemizi bu büyük kamburdan kurtaracak adımları atıyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Bahçeli'nin ufuk açıcı gayretleriyle Terörsüz Türkiye menziline yürüyoruz. Özgüvenle bu süreci sonlandıracağız. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir kavşağa ulaştık. Herkesin sürece destek vermesi gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce 'Terörsüz Türkiye', ardından da 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşacağız. Bu vesile ile grup toplantısındaki tarihi değerlendirmesiyle başta FETÖ'cü alçakların kirli heveslerini kursaklarında bırakan Bahçeli'ye canıgönülden teşekkür ediyorum. Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Kucaklaşma sahnesi olacak Türkiye'nin nişanesidir