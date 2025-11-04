https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bahceli-komisyonun-imraliya-gitmesi-sureci--guclendirir-1100716427.html
04.11.2025
Bahçeli'den 'Selahattin Demirtaş' sorusuna yanıt: Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya gitmesi süreci güçlendirir. MHP bu heyete katılmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, bir soruya "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesilece olacaktır" yanıtını verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli, "Kalıcı barışı sağlamanın amacındayız. Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabaları bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörsüz Türkiye seferini durduracağını sananların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri beklenen bir durumdur" dedi.
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kutulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır. İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.
'Komisyonun İmralı'ya gitmesi süreci güçlendirir'
Fesat zihniyeti dolaşmaya başladı. Terörsüz Türkiye'yi sabote etme çabaları yok hükmündedir. Barışı sağlamanın amacındayız. Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır.
MHP ile Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir. MHP ve Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yoktur. Ne tuhaf bir garabet halidir ki Cumhur İttifak'ında sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek. AK Parti ile aramızda bir hakikat vardır."
Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt
Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin bir soruya, "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.