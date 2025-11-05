https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/cecen-komutan-ukraynali-askerler-rus-bombardimanindan-kacmak-icin-sivillerin-evlerine-yerlesti-1100755073.html

Çeçen komutan: Ukraynalı askerler, Rus bombardımanından kaçmak için sivillerin evlerine yerleşti

Ukrayna ve Donbass'taki çatışma bölgelerinde sivillerin hayatını hiçe sayan Ukrayna ordusu, Rus ordusunun bombardımanlarından kaçmak için onları canlı kalkan... 05.11.2025

Özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Çeçen ‘Ahmat’ özel kuvvetleri bünyesindeki 'Aid' lakaplı bir grup komutanı, Sumi Bölgesi'ndeki Ukraynalı askerlerin bombardımanlardan kaçınmak için sivillerin evlerine yerleştiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Aid, Sumi Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasında sivilleri gözlemlediklerini ve Ukrayna ordusunun onları bilinçli olarak tahliye etmediğini söyledi.Aid, "Ukraynalı sivil nüfus canlı kalkan görevi görüyor. Ukraynalı askerler oralara saldırmayacağımızı bildikleri için sivillerin evlerinde onlarla birlikte yaşıyorlar. Hoten köyünde siviller ve askerler birbirine karışmış durumda. Sumi'de siviller askerlerle birlikte yaşıyor. Başka bir deyişle, askerlerin yığınak noktalarına saldırmamızı engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar ve bunun için sivillerle birlikte yaşamak zorundalar. Biz de başka hedefler seçmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.

