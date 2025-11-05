Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/beyaz-saraydan-venezuellaya-saldiri-senaryolarina-yalanlama-1100750893.html
Beyaz Saray'dan 'Venezüella'ya saldırı senaryolarına' yalanlama
Beyaz Saray'dan 'Venezüella'ya saldırı senaryolarına' yalanlama
Sputnik Türkiye
ABD'nin Venezüella'ya yönelik askeri söylemleri giderek tırmanırken ABD basınında yer verilen bir habere Beyaz Saray'dan tekzip geldi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T11:57+0300
2025-11-05T11:57+0300
dünya
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
richard grenell
donald trump
abd
venezüella
venezüella birleşik sosyalist partisi (psuv)
new york times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099546855_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_0875d7965d31edd9c597f2ed1df9bf6a.jpg
ABD yönetimi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla askeri güç kullanmayı öngören üç senaryo üzerinde durduğuna dair iddiaları yalanladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Richard Grenell, New York Times (NYT) gazetesinin haberine ilişkin açıklamasında "Bu NYT haberi hatalarla dolu. Bu bir haber değil, editoryal köşede olması gereken bir yorum" ifadelerini kullandı.NYT, ABD hükümetinin Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmayı amaçlayan askeri operasyon için üç olası senaryoyu incelediğini yazmıştı. NYT'nin haberine göre ilk seçenek, Venezüella ordusunun Maduro'ya verdiği desteği zayıflatmak için bu ülkedeki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlenmesini öngörüyor. İkinci seçeneğin ise Maduro'yu yakalamak veya öldürmek için ABD Deniz Kuvvetleri'nin kullanılmasını öngördüğü iddia ediliyor. Üçüncü seçenek ise, havaalanlarını, petrol sahalarını ve diğer altyapı tesislerini ele geçirmek için ABD güçlerinin Venezüella'ya gönderilmesini içeriyor.ABD Başkanı Donald Trump ise pazar günü yaptığı açıklamada, Venezüella'nın uyuşturucu ve diğer konularda ABD'ye karşı 'çok kötü' muamelesine rağmen iki ülke arasında bir savaş görmediğini söylemişti.Venezüella olası saldırıya silahla karşılık verecekVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin saldırması halinde silahlı mücadeleye geçilmesi konusunda iktidar partisi tarafından sunulan öneriyi onaylamıştı.Parti kongresindeki konuşmasında ABD'nin olası saldırısına silahla karşılık verme planını onayladığını duyuran Maduro, "Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi bu planları derhal uygulamaya koymalı, her sokak ve her mahalle için operasyonel planlar geliştirmeli, böylece tüm halkımız sakin bir şekilde, itidal içinde, ancak kararlılık ve cesaretle en üst düzeyde hazırlıklı olmalıdır" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/madurodan-onay-abdnin-saldirmasi-halinde-venezuella-silahla-karsilik-verecek-1100749279.html
abd
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099546855_25:0:936:683_1920x0_80_0_0_225526b71fd175f6b9aa2420ff3538c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezüella devlet başkanı nicolas maduro, richard grenell, donald trump, abd, venezüella, venezüella birleşik sosyalist partisi (psuv), new york times
venezüella devlet başkanı nicolas maduro, richard grenell, donald trump, abd, venezüella, venezüella birleşik sosyalist partisi (psuv), new york times

Beyaz Saray'dan 'Venezüella'ya saldırı senaryolarına' yalanlama

11:57 05.11.2025
© AP Photo / Alejandro GranadilloPorto Riko'ya Konuşlanan F35 Savaş Jetleri
Porto Riko'ya Konuşlanan F35 Savaş Jetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Alejandro Granadillo
Abone ol
ABD'nin Venezüella'ya yönelik askeri söylemleri giderek tırmanırken ABD basınında yer verilen bir habere Beyaz Saray'dan tekzip geldi.
ABD yönetimi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla askeri güç kullanmayı öngören üç senaryo üzerinde durduğuna dair iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Richard Grenell, New York Times (NYT) gazetesinin haberine ilişkin açıklamasında "Bu NYT haberi hatalarla dolu. Bu bir haber değil, editoryal köşede olması gereken bir yorum" ifadelerini kullandı.

NYT, ABD hükümetinin Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmayı amaçlayan askeri operasyon için üç olası senaryoyu incelediğini yazmıştı.

NYT'nin haberine göre ilk seçenek, Venezüella ordusunun Maduro'ya verdiği desteği zayıflatmak için bu ülkedeki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlenmesini öngörüyor. İkinci seçeneğin ise Maduro'yu yakalamak veya öldürmek için ABD Deniz Kuvvetleri'nin kullanılmasını öngördüğü iddia ediliyor. Üçüncü seçenek ise, havaalanlarını, petrol sahalarını ve diğer altyapı tesislerini ele geçirmek için ABD güçlerinin Venezüella'ya gönderilmesini içeriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise pazar günü yaptığı açıklamada, Venezüella'nın uyuşturucu ve diğer konularda ABD'ye karşı 'çok kötü' muamelesine rağmen iki ülke arasında bir savaş görmediğini söylemişti.

Venezüella olası saldırıya silahla karşılık verecek

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin saldırması halinde silahlı mücadeleye geçilmesi konusunda iktidar partisi tarafından sunulan öneriyi onaylamıştı.

Parti kongresindeki konuşmasında ABD'nin olası saldırısına silahla karşılık verme planını onayladığını duyuran Maduro, "Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi bu planları derhal uygulamaya koymalı, her sokak ve her mahalle için operasyonel planlar geliştirmeli, böylece tüm halkımız sakin bir şekilde, itidal içinde, ancak kararlılık ve cesaretle en üst düzeyde hazırlıklı olmalıdır" demişti.
Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a meeting with his ministers at the Humboldt Hotel at El Avila mountain in La Guaira, Venezuela, Thursday, Sept. 21, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
DÜNYA
Maduro'dan onay: ABD'nin saldırması halinde Venezüella silahla karşılık verecek
10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала