Beyaz Saray'dan 'Venezüella'ya saldırı senaryolarına' yalanlama

ABD'nin Venezüella'ya yönelik askeri söylemleri giderek tırmanırken ABD basınında yer verilen bir habere Beyaz Saray'dan tekzip geldi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099546855_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_0875d7965d31edd9c597f2ed1df9bf6a.jpg

ABD yönetimi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla askeri güç kullanmayı öngören üç senaryo üzerinde durduğuna dair iddiaları yalanladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Richard Grenell, New York Times (NYT) gazetesinin haberine ilişkin açıklamasında "Bu NYT haberi hatalarla dolu. Bu bir haber değil, editoryal köşede olması gereken bir yorum" ifadelerini kullandı.NYT, ABD hükümetinin Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmayı amaçlayan askeri operasyon için üç olası senaryoyu incelediğini yazmıştı. NYT'nin haberine göre ilk seçenek, Venezüella ordusunun Maduro'ya verdiği desteği zayıflatmak için bu ülkedeki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlenmesini öngörüyor. İkinci seçeneğin ise Maduro'yu yakalamak veya öldürmek için ABD Deniz Kuvvetleri'nin kullanılmasını öngördüğü iddia ediliyor. Üçüncü seçenek ise, havaalanlarını, petrol sahalarını ve diğer altyapı tesislerini ele geçirmek için ABD güçlerinin Venezüella'ya gönderilmesini içeriyor.ABD Başkanı Donald Trump ise pazar günü yaptığı açıklamada, Venezüella'nın uyuşturucu ve diğer konularda ABD'ye karşı 'çok kötü' muamelesine rağmen iki ülke arasında bir savaş görmediğini söylemişti.Venezüella olası saldırıya silahla karşılık verecekVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin saldırması halinde silahlı mücadeleye geçilmesi konusunda iktidar partisi tarafından sunulan öneriyi onaylamıştı.Parti kongresindeki konuşmasında ABD'nin olası saldırısına silahla karşılık verme planını onayladığını duyuran Maduro, "Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi bu planları derhal uygulamaya koymalı, her sokak ve her mahalle için operasyonel planlar geliştirmeli, böylece tüm halkımız sakin bir şekilde, itidal içinde, ancak kararlılık ve cesaretle en üst düzeyde hazırlıklı olmalıdır" demişti.

