Brüksel Havalimanı’nda drone alarmı: 40 uçuş i̇ptal edildi, askeri üsler üzerinde de görüldü
Brüksel Havalimanı’nda drone alarmı: 40 uçuş i̇ptal edildi, askeri üsler üzerinde de görüldü
Sputnik Türkiye
Belçika'da gizemli drone uçuşları hava trafiğini felç etti. Brüksel Havalimanı, gökyüzünde tespit edilen insansız hava araçları nedeniyle 40 uçuşu iptal etti... 05.11.2025
Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Zaventem Uluslararası Havalimanı, Salı akşamı tespit edilen bir drone nedeniyle 40 uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.Havalimanı basın servisi, “Salı gecesi başka havalimanlarına yönlendirilen uçaklar nedeniyle Çarşamba günü 40 uçuş iptal edildi. Aksaklıklar kademeli olarak azalıyor, ancak bazı küçük gecikmeler devam edebilir” açıklamasını yaptı.Toplamda 16 gidiş, 24 geliş seferi iptal edildi. Havalimanı yetkilileri, başka şehirlere yönlendirilen uçakların çoğunun yeniden Zaventem’e döndüğünü bildirdi.Üç havalimanı aynı anda kapandıOlayın yaşandığı saatlerde yalnızca Brüksel değil, Liège ve Charleroi havalimanları da drone tehlikesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.Belçika basını, 22:00 civarında gökyüzünde tespit edilen birden fazla insansız hava aracının hava trafiğini felç ettiğini yazdı.Askeri üsler üzerinde Drone’lar: Korku büyüyorSivil hava sahasıyla sınırlı kalmayan bu gizemli uçuşlar, Belçika ordusunu da alarma geçirdi.Yetkililer, Kleine Brogel ve Florennes askeri üsleri üzerinde de drone tespit edildiğini, ancak hiçbirinin ele geçirilemediğini açıkladı.Savunma Bakanı Theo Francken, ordunun “kaynaklarının yetersiz” olduğunu ve şimdiye kadar tek bir drone bile düşürülemediğini itiraf etti.Belçika ordusuna, üslerin üzerinde tespit edilen tüm İHA’ları “imha etme” emri verildi, ancak herhangi bir sonuç alınamadı.Bir ayda onlarca görüntüleme: Kimin yaptığı bilinmiyorBu olay, Belçika’da son haftalarda artan drone ihlallerinin son halkası oldu.Hiçbir drone’un kime ait olduğu ya da nereden havalandığı henüz bilinmiyor.Ulusal güvenlik konseyi acil toplanıyorOlayların ardından Belçika Başbakanı Bart De Wever, Ulusal Güvenlik Konseyi’ni Perşembe sabahı acil toplantıya çağırdı.Yetkililer, olayların arkasında casusluk, sabotaj ya da koordineli bir test uçuşu olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.
