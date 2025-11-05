https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/yeniden-degerleme-oranlari-aciklandi-ucaklarda-sigara-icene-24-bin-681-liraya-ucaga-lazer-tutana-1100756254.html

Yeniden değerleme oranları açıklandı: Uçaklarda sigara içene 24 bin 681 liraya, uçağa lazer tutana 164 bin lira ceza

Yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından havacılıkta uygulanacak yeni idari para cezaları da belli oldu. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da belli oldu. Buna göre, 2026 yılı itibariyla uçuşlarda duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira para cezası kesilecek. Yeni düzenlemeyle uçaklara lazer tutanlar ise 164 bin 613 lira ceza ödeyecek. Yeni ceza miktarları belli olduSivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranına göre düzenliyor. Uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlarla, havalimanında aranmaya engel olanlar da dâhil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları 2026 yılında artacak.Eylül ayındaki zamla 'Yurtdışı çıkış harcı' 1000 liraya yükseltilmişti. 2026'da ise söz konusu tutar 1255 lira olacak.

