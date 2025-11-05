https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/yeniden-degerleme-oranlari-aciklandi-ucaklarda-sigara-icene-24-bin-681-liraya-ucaga-lazer-tutana-1100756254.html
Yeniden değerleme oranları açıklandı: Uçaklarda sigara içene 24 bin 681 liraya, uçağa lazer tutana 164 bin lira ceza
Yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından havacılıkta uygulanacak yeni idari para cezaları da belli oldu. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T14:16+0300
2025-11-05T14:16+0300
2025-11-05T14:16+0300
türki̇ye
sivil havacılık genel müdürlüğü
yeniden değerleme oranı
lazer
Cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da belli oldu. Buna göre, 2026 yılı itibariyla uçuşlarda duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira para cezası kesilecek. Yeni düzenlemeyle uçaklara lazer tutanlar ise 164 bin 613 lira ceza ödeyecek. Yeni ceza miktarları belli olduSivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranına göre düzenliyor. Uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlarla, havalimanında aranmaya engel olanlar da dâhil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları 2026 yılında artacak.Eylül ayındaki zamla 'Yurtdışı çıkış harcı' 1000 liraya yükseltilmişti. 2026'da ise söz konusu tutar 1255 lira olacak.
Cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da belli oldu. Buna göre, 2026 yılı itibariyla uçuşlarda duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira para cezası kesilecek. Yeni düzenlemeyle uçaklara lazer tutanlar ise 164 bin 613 lira ceza ödeyecek.
Yeni ceza miktarları belli oldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranına göre düzenliyor. Uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlarla, havalimanında aranmaya engel olanlar da dâhil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları 2026 yılında artacak.
Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından, uçakta duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan, telefonlarını kapatmayan yolculara uygulanacak ceza 19 bin 668 liradan 24 bin 681 liraya, uçuş güvenliğini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutanlara uygulanan ceza 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya, güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen aranmaya engel olanlara verilen ceza ise 26 bin 226 liradan 32 bin 911 liraya çıkacak.
Eylül ayındaki zamla 'Yurtdışı çıkış harcı' 1000 liraya yükseltilmişti. 2026'da ise söz konusu tutar 1255 lira olacak.