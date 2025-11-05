https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/bosna-hersekteki-huzurevinde-cikan-yanginda-en-az-10-can-kaybi-onlarca-yarali-var-1100747070.html
Bosna Hersek'teki huzurevinde çıkan yangında en az 10 can kaybı: Onlarca yaralı var
Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, yaklaşık 20 kişinin yaralandığını duyurdu. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Bosna Hersek'te akşam saatlerinde Tuzla kentindeki bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği yangında polis, 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.Yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken, yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı. Ekipler, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
