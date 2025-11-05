https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/borsa-istanbul-gunu-yukselisle-tamamladi-bist-100-endeksi-10970-puana-ulasti-1100770944.html

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı: BIST 100 endeksi 10.970 puana ulaştı

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı: BIST 100 endeksi 10.970 puana ulaştı

05.11.2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 10.970,37 puandan tamamladı.Endeks, önceki kapanışa göre 56,28 puan arttı, toplam işlem hacmi ise 159,4 milyar TL olarak gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,07 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,86 ile metal ana sanayi oldu.Küresel veriler piyasayı etkilediABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdam verileri, küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu.BIST 100 endeksi, seans içinde 11.000 puanı test ettikten sonra gelen kar satışlarıyla kazançlarını sınırlasa da günü pozitif bölgede tamamladı.Analistler, piyasalarda risk iştahının temkinli şekilde devam ettiğini, yatırımcıların ABD verileri ve küresel merkez bankalarının açıklamalarına odaklandığını belirtiyor.Yarın gözler BoE ve Avrupa verilerindeAnalistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında iseABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle resmî veri akışının sınırlı olacağı belirtildi.Teknik görünüm: 11.200 direnç, 10.800 destekTeknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin direnç,10.900 ve 10.800 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.Uzmanlara göre endeksin kısa vadeli yönü, küresel piyasa verileri ve yabancı yatırımcı akışına bağlı olacak.

