Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı: BIST 100 endeksi 10.970 puana ulaştı
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı: BIST 100 endeksi 10.970 puana ulaştı
05.11.2025
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 10.970,37 puandan tamamladı.Endeks, önceki kapanışa göre 56,28 puan arttı, toplam işlem hacmi ise 159,4 milyar TL olarak gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,07 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,86 ile metal ana sanayi oldu.Küresel veriler piyasayı etkilediABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verileri, küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu.BIST 100 endeksi, seans içinde 11.000 puanı test ettikten sonra gelen kar satışlarıyla kazançlarını sınırlasa da günü pozitif bölgede tamamladı.Analistler, piyasalarda risk iştahının temkinli şekilde devam ettiğini, yatırımcıların ABD verileri ve küresel merkez bankalarının açıklamalarına odaklandığını belirtiyor.Yarın gözler BoE ve Avrupa verilerindeAnalistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında iseABD'de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle resmî veri akışının sınırlı olacağı belirtildi.Teknik görünüm: 11.200 direnç, 10.800 destekTeknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin direnç,10.900 ve 10.800 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.Uzmanlara göre endeksin kısa vadeli yönü, küresel piyasa verileri ve yabancı yatırımcı akışına bağlı olacak.
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı: BIST 100 endeksi 10.970 puana ulaştı

19:35 05.11.2025
Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, günü yüzde 0.52 artışla 10.970,37 puandan tamamladı. Gün boyunca 11.000 seviyesini test eden endeks, gelen kâr satışlarına rağmen pozitif kapanış yaptı. En fazla yükselen sektör finansal kiralama faktoring olurken, metal ana sanayi günün en çok kaybettiren sektörü oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 10.970,37 puandan tamamladı.
Endeks, önceki kapanışa göre 56,28 puan arttı, toplam işlem hacmi ise 159,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,07 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,86 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel veriler piyasayı etkiledi

ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdam verileri, küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu.
BIST 100 endeksi, seans içinde 11.000 puanı test ettikten sonra gelen kar satışlarıyla kazançlarını sınırlasa da günü pozitif bölgede tamamladı.
Analistler, piyasalarda risk iştahının temkinli şekilde devam ettiğini, yatırımcıların ABD verileri ve küresel merkez bankalarının açıklamalarına odaklandığını belirtiyor.

Yarın gözler BoE ve Avrupa verilerinde

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise
Almanya sanayi üretimi,
Avro Bölgesi perakende satışları,
İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey’in açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.
ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle resmî veri akışının sınırlı olacağı belirtildi.

Teknik görünüm: 11.200 direnç, 10.800 destek

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin direnç,
10.900 ve 10.800 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
Uzmanlara göre endeksin kısa vadeli yönü, küresel piyasa verileri ve yabancı yatırımcı akışına bağlı olacak.
