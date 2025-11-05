https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/bitcoinin-fiyati-hazirandan-bu-yana-ilk-defa-100-bin-dolarin-altina-geriledi-1100737759.html
Bitcoin'in fiyatı, hazirandan bu yana ilk defa 100 bin doların altına geriledi
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli tutumu ve teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelere ilişkin endişeler, kripto para piyasasında sert düşüşe yol açtı. Bitcoin’in fiyatı 23 Haziran’dan bu yana ilk kez 100 bin doların altına gerileyerek yüzde 5.8 kayıpla yaşadı. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri de son 24 saatte yüzde 6.5 azalarak 3 trilyon 310 milyar dolara düştü. TSİ 23.40 itibarıyla 100 bin 768 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 10.6 oldu.Ethereum ise yaklaşık yüzde 10.6 değer kaybederek 3 bin 210 dolar seviyesine geriledi.
00:59 05.11.2025 (güncellendi: 01:01 05.11.2025)
Bitcoin, Fed’in faiz konusundaki temkinli tutumu ve teknoloji sektöründeki yüksek değerlemeler endişeleriyle 23 Haziran’dan bu yana ilk kez 100 bin doların altına geriledi. Ethereum da değer kaybı yaşadı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli tutumu ve teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelere ilişkin endişeler, kripto para piyasasında sert düşüşe yol açtı.
Bitcoin’in fiyatı 23 Haziran’dan bu yana ilk kez 100 bin doların altına gerileyerek yüzde 5.8 kayıpla yaşadı. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri de son 24 saatte yüzde 6.5 azalarak 3 trilyon 310 milyar dolara düştü.
TSİ 23.40 itibarıyla 100 bin 768 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 10.6 oldu.
Ethereum ise yaklaşık yüzde 10.6 değer kaybederek 3 bin 210 dolar seviyesine geriledi.