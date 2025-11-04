https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/beyaz-saray-trump-sara-ile-gorusecek-1100736612.html
Beyaz Saray: Trump, Şara ile görüşecek
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 Kasım'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini ifade etti. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini doğruladı.Leavitt tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini doğruladı.
Leavitt tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Pazartesi günü Beyaz Saray'da bu toplantının gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, Başkan'ın barış arayışında dünyanın dört bir yanındaki herkesle görüşme yönündeki diplomatik çabalarının bir parçasıdır."