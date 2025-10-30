https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/cumhurbaskani-erdogan-almanya-sansolyesi-merzi-karsiladi-1100619015.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz’i karşıladı
14:17 30.10.2025 (güncellendi: 14:45 30.10.2025)
Türkiye’ye ilk ziyareti için Ankara’da bulunan Almanya Şansölyesi Merz, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. İkili resmi temaslarda bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.
Merz'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Merz'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.
Almanya Başbakanı Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Merz, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Erdoğan ve Merz resmi yemeğe iştirak edecek.
‘Stratejik ortaklığımızı genişletmeliyiz’
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dün akşam Anıtkabir'i ziyaretinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.
Alman Şansölye, yeni bir jeopolitik döneme girdiklerini söyleyerek "Bu nedenle stratejik ortaklıklarımızı genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmalıyız. Burada güçlü bir temel üzerine inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.