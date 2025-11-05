https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/alessandra-ambrosio-karakoy-sokaklarinda-yuruyusuyle-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-1100767270.html
Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarında: Yürüyüşüyle sosyal medyanın gündemine oturdu
Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarında: Yürüyüşüyle sosyal medyanın gündemine oturdu
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, İstanbul’a damga vurdu. Harper’s Bazaar Women of the Year 2025 töreni için gelen Brezilyalı model, Boğaz manzaralı... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T18:30+0300
2025-11-05T18:30+0300
2025-11-05T18:30+0300
yaşam
alessandra ambrosio
serenay sarıkaya
karaköy
boğaz
victoria
twitter
instagram
tiktok
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103113/35/1031133517_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e6219506252a56fb4c74c7ec8a634bd9.jpg
Victoria’s Secret meleği ve süper model Alessandra Ambrosio, Harper’s Bazaar’ın “Women of the Year 2025” törenine katılmak üzere İstanbul’a geldi.Ünlü model, törende “Yılın Global İkonu” ödülüne layık görüldü. Aynı gece Serenay Sarıkaya da “Yılın Oyuncusu” seçilirken, iki ismin aynı karede yer aldığı poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.Boğaz manzaralı paylaşım beğeni topladıAmbrosio, İstanbul ziyaretine dair ilk paylaşımını Boğaz manzaralı bir fotoğrafla yaptı.Modelin sade ama zarif tarzı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.“İstanbul büyüleyici bir şehir” notuyla paylaştığı gönderi, kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı.Karaköy’de objektiflere takıldıBrezilyalı model bugün Karaköy sokaklarında yürürken görüntülendi.Siyah bir kaban ve göz alıcı güneş gözlükleriyle kameralara poz veren Ambrosio, kendine has yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti.Karaköy’ün tarihi dokusu ve Ambrosio’nun podyum havası bir araya gelince, ortaya hem şık hem de doğal kareler çıktı.Sosyal medyada kullanıcılar, “Karaköy podyuma dönmüş”, “Her adımı olay” gibi yorumlar yaptı.Sosyal medyada trend olduÜnlü modelin İstanbul paylaşımları kısa sürede Twitter, Instagram ve TikTok’ta trend oldu.Pek çok kullanıcı, Ambrosio’nun Türkiye’deki enerjisinden övgüyle bahsetti.Bazı takipçiler ise “Artık İstanbul, moda dünyasının yeni favorisi” yorumunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/hollywoodun-efsane-ismi-diane-ladd-89-yasinda-hayatini-kaybetti-1100718261.html
karaköy
boğaz
victoria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103113/35/1031133517_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_bee77fad549d7a58502a05106c60ad70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alessandra ambrosio, serenay sarıkaya, karaköy, boğaz, victoria, twitter , instagram, tiktok
alessandra ambrosio, serenay sarıkaya, karaköy, boğaz, victoria, twitter , instagram, tiktok
Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarında: Yürüyüşüyle sosyal medyanın gündemine oturdu
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, İstanbul’a damga vurdu. Harper’s Bazaar Women of the Year 2025 töreni için gelen Brezilyalı model, Boğaz manzaralı paylaşımlarının ardından Karaköy sokaklarında havalı yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları o anları konuşuyor.
Victoria’s Secret meleği ve süper model Alessandra Ambrosio, Harper’s Bazaar’ın “Women of the Year 2025” törenine katılmak üzere İstanbul’a geldi.
Ünlü model, törende “Yılın Global İkonu”
ödülüne layık görüldü. Aynı gece Serenay Sarıkaya
da “Yılın Oyuncusu” seçilirken, iki ismin aynı karede yer aldığı poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Boğaz manzaralı paylaşım beğeni topladı
Ambrosio, İstanbul
ziyaretine dair ilk paylaşımını Boğaz
manzaralı bir fotoğrafla yaptı.
Modelin sade ama zarif tarzı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
“İstanbul büyüleyici bir şehir
” notuyla paylaştığı gönderi, kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı.
Karaköy’de objektiflere takıldı
Brezilyalı model bugün Karaköy sokaklarında yürürken görüntülendi.
Siyah bir kaban ve göz alıcı güneş gözlükleriyle kameralara poz veren Ambrosio, kendine has yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti.
Karaköy’ün tarihi dokusu ve Ambrosio’nun podyum havası bir araya gelince, ortaya hem şık hem de doğal kareler çıktı.
Sosyal medyada kullanıcılar, “Karaköy podyuma dönmüş”, “Her adımı olay” gibi yorumlar yaptı.
Sosyal medyada trend oldu
Ünlü modelin İstanbul paylaşımları kısa sürede Twitter, Instagram ve TikTok’ta trend
oldu.
Pek çok kullanıcı, Ambrosio’nun Türkiye’deki enerjisinden övgüyle bahsetti.
Bazı takipçiler ise “Artık İstanbul, moda dünyasının yeni favorisi
” yorumunu yaptı.