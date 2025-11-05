https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/alessandra-ambrosio-karakoy-sokaklarinda-yuruyusuyle-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-1100767270.html

Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarında: Yürüyüşüyle sosyal medyanın gündemine oturdu

05.11.2025

Victoria’s Secret meleği ve süper model Alessandra Ambrosio, Harper’s Bazaar’ın “Women of the Year 2025” törenine katılmak üzere İstanbul’a geldi.Ünlü model, törende “Yılın Global İkonu” ödülüne layık görüldü. Aynı gece Serenay Sarıkaya da “Yılın Oyuncusu” seçilirken, iki ismin aynı karede yer aldığı poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.Boğaz manzaralı paylaşım beğeni topladıAmbrosio, İstanbul ziyaretine dair ilk paylaşımını Boğaz manzaralı bir fotoğrafla yaptı.Modelin sade ama zarif tarzı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.“İstanbul büyüleyici bir şehir” notuyla paylaştığı gönderi, kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı.Karaköy’de objektiflere takıldıBrezilyalı model bugün Karaköy sokaklarında yürürken görüntülendi.Siyah bir kaban ve göz alıcı güneş gözlükleriyle kameralara poz veren Ambrosio, kendine has yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti.Karaköy’ün tarihi dokusu ve Ambrosio’nun podyum havası bir araya gelince, ortaya hem şık hem de doğal kareler çıktı.Sosyal medyada kullanıcılar, “Karaköy podyuma dönmüş”, “Her adımı olay” gibi yorumlar yaptı.Sosyal medyada trend olduÜnlü modelin İstanbul paylaşımları kısa sürede Twitter, Instagram ve TikTok’ta trend oldu.Pek çok kullanıcı, Ambrosio’nun Türkiye’deki enerjisinden övgüyle bahsetti.Bazı takipçiler ise “Artık İstanbul, moda dünyasının yeni favorisi” yorumunu yaptı.

