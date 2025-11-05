Türkiye
Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarında: Yürüyüşüyle sosyal medyanın gündemine oturdu
Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarında: Yürüyüşüyle sosyal medyanın gündemine oturdu
05.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103113/35/1031133517_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e6219506252a56fb4c74c7ec8a634bd9.jpg
Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarında: Yürüyüşüyle sosyal medyanın gündemine oturdu

18:30 05.11.2025
© AP Photo / Jason DeCrowVictoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Jason DeCrow
Abone ol
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, İstanbul’a damga vurdu. Harper’s Bazaar Women of the Year 2025 töreni için gelen Brezilyalı model, Boğaz manzaralı paylaşımlarının ardından Karaköy sokaklarında havalı yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları o anları konuşuyor.
Victoria’s Secret meleği ve süper model Alessandra Ambrosio, Harper’s Bazaar’ın “Women of the Year 2025” törenine katılmak üzere İstanbul’a geldi.
Ünlü model, törende “Yılın Global İkonu” ödülüne layık görüldü. Aynı gece Serenay Sarıkaya da “Yılın Oyuncusu” seçilirken, iki ismin aynı karede yer aldığı poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Boğaz manzaralı paylaşım beğeni topladı

Ambrosio, İstanbul ziyaretine dair ilk paylaşımını Boğaz manzaralı bir fotoğrafla yaptı.
Modelin sade ama zarif tarzı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
İstanbul büyüleyici bir şehir” notuyla paylaştığı gönderi, kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı.

Karaköy’de objektiflere takıldı

Brezilyalı model bugün Karaköy sokaklarında yürürken görüntülendi.
Siyah bir kaban ve göz alıcı güneş gözlükleriyle kameralara poz veren Ambrosio, kendine has yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti.
Karaköy’ün tarihi dokusu ve Ambrosio’nun podyum havası bir araya gelince, ortaya hem şık hem de doğal kareler çıktı.
Sosyal medyada kullanıcılar, “Karaköy podyuma dönmüş”, “Her adımı olay” gibi yorumlar yaptı.

Sosyal medyada trend oldu

Ünlü modelin İstanbul paylaşımları kısa sürede Twitter, Instagram ve TikTok’ta trend oldu.
Pek çok kullanıcı, Ambrosio’nun Türkiye’deki enerjisinden övgüyle bahsetti.
Bazı takipçiler ise “Artık İstanbul, moda dünyasının yeni favorisi” yorumunu yaptı.
