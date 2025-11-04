https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/hollywoodun-efsane-ismi-diane-ladd-89-yasinda-hayatini-kaybetti-1100718261.html
Hollywood’un efsane ismi Diane Ladd, 89 yaşında hayatını kaybetti
Oscar ödüllü Laura Dern'in annesi oyuncu Diane Ladd, 89 yaşında öldü. Diane Ladd üç kez Oscar'a aday gösterilmişti.
Ünlü Amerikalı oyuncu ve üç kez Oscar adayı Diane Ladd, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini, kızı ve kendisi de Oscar ödüllü bir oyuncu olan Laura Dern duyurdu. Ünlü oyuncunun ölüm nedenine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.Dern, yaptığı açıklamada, “Harika kahramanım ve bana bahşedilen en büyük hediye olan annem Diane Ladd, bu sabah yanımda, huzur içinde hayata veda etti” dedi. Diane Ladd kimdir?Diane Ladd, üç kez Oscar’a aday gösterilen Amerikalı sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu, yönetmen ve yazardır. 29 Kasım 1935’te Mississippi’nin Meridian kentinde doğdu. Gerçek adı Rose Diane Ladner olan oyuncu, 1950’li yıllarda tiyatro sahnelerinde başladığı sanat yaşamını Hollywood’un en saygın karakter oyuncularından biri olarak sürdürdü.Ladd, 1974 yapımı Martin Scorsese filmi "Alice Artık Burada Oturmuyor"daki performansıyla ilk kez Oscar’a aday gösterilmişti. Kariyeri boyunca sinema ve televizyon arasında geçiş yaparak onlarca yapımda rol aldı. Son olarak 2022’de “Gigi ve Nate” filminde bir büyükanneyi canlandırdı.Sanat hayatı boyunca birçok ödül kazanan Ladd, aynı zamanda “Vahşi Duygular" (Wild at Heart) ve “Rambling Rose” filmlerindeki rolleriyle tanınıyordu. Kızı Laura Dern ile 1991 yapımı Rambling Rose filminde birlikte rol alan ikili, aynı filmle Oscar’a aday gösterilen ilk anne-kız olarak sinema tarihine geçti.Ladd, 1960–1969 yılları arasında oyuncu Bruce Dern ile evliydi. Çiftin iki çocuğundan biri, Diane Elizabeth Dern, 18 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti.Anne-kız, 2023’te birlikte “Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love” adlı bir kitap da kaleme aldı. Ladd, geçmişte verdiği bir röportajda kızına oyuncu olmasını istemediğini söylediğini aktarmıştı. Ladd, “Ona doktor ya da avukat olmasını söyledim. Oyunculuk zor bir meslek; insanlar görünüşüne, sesine, yüz ifadene takılır. Ama o inat etti. ‘Hayatım bu’ dedi” ifadesini kullanmıştı.Laura Dern, annesinin vefatıyla ilgili paylaşımında, “O, sadece büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda olağanüstü bir anne, büyükanne ve sanatçıydı” ifadelerini kullandı.
