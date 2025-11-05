https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/adalet-bakani-tunctan-selahattin-demirtas-aciklamasi-sureci-mahkeme-degerlendirecek--1100753629.html

Adalet Bakanı Tunç'tan, Selahattin Demirtaş açıklaması: Süreci mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan, Selahattin Demirtaş açıklaması: Süreci mahkeme değerlendirecek

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın kesinleştiğini, süreci mahkemenin değerlendireceğini ifade etti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, “Karar kesinleşti, süreci mahkeme değerlendirecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek” dedi. AİHM kararının ardından Demirtaş’ın avukatları tahliye başvurusunda bulunmuştu.Mahkemeyi işaret ettiAK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı. Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" dedi.

