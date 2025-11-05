Türkiye
Adalet Bakanı Tunç'tan, Selahattin Demirtaş açıklaması: Süreci mahkeme değerlendirecek
Adalet Bakanı Tunç'tan, Selahattin Demirtaş açıklaması: Süreci mahkeme değerlendirecek
AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın kesinleştiğini, süreci mahkemenin değerlendireceğini ifade etti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T13:08+0300
2025-11-05T13:09+0300
yılmaz tunç
selahattin demirtaş
avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
adalet bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097744275_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_f398665752c05fb430de0976546c74cb.png
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, “Karar kesinleşti, süreci mahkeme değerlendirecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek” dedi. AİHM kararının ardından Demirtaş’ın avukatları tahliye başvurusunda bulunmuştu.Mahkemeyi işaret ettiAK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı. Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/selahattin-demirtastan-bahcelinin-sozlerine-tesekkur-1100731049.html
yılmaz tunç, selahattin demirtaş, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm), adalet bakanı
13:08 05.11.2025 (güncellendi: 13:09 05.11.2025)
AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın kesinleştiğini, süreci mahkemenin değerlendireceğini ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, “Karar kesinleşti, süreci mahkeme değerlendirecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek” dedi. AİHM kararının ardından Demirtaş’ın avukatları tahliye başvurusunda bulunmuştu.

Mahkemeyi işaret etti

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı. Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" dedi.
