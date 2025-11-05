ABD'de uçak kazası: Louisville havaalanı yakınlarında içinde 3 kişi bulunan kargo uçağı düştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/abdde-ucak-kazasi-louisville-havaalani-yakinlarinda-icinde-3-kisi-bulunan-kargo-ucagi-dustu-1100739030.html
UPS nakliye şirketine ait bir MD-11 kargo uçağı, Kentucky eyaletinde bulunan Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.Daha sonra Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı (SDF), uçak kazası nedeniyle havaalanının kapatıldığını duyurdu.Havaalanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SDF'de uçak kazası doğrulandı. Havaalanı şu anda kapalı, daha fazla ayrıntı yakında" ifadesini kullandı.UPS'tan açıklamaUPS nakliye şirketi, Kentucky'deki Louisville havaalanından kalkışından kısa bir süre sonra düşen MD-11 kargo uçağında üç mürettebat üyesi olduğunu bildirdi.Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:ABD Havacılık Otoritesi'nden açıklamaFederal Havacılık İdaresi (FAA) ise, bilgileri doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:Louisville polisi ise olayda bazı kişilerin yaralandığını bildirdi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.
UPS nakliye şirketine ait bir MD-11 kargo uçağı, Kentucky eyaletinde bulunan Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.
Daha sonra Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı (SDF), uçak kazası nedeniyle havaalanının kapatıldığını duyurdu.
Havaalanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SDF'de uçak kazası doğrulandı. Havaalanı şu anda kapalı, daha fazla ayrıntı yakında" ifadesini kullandı.
UPS nakliye şirketi, Kentucky'deki Louisville havaalanından kalkışından kısa bir süre sonra düşen MD-11 kargo uçağında üç mürettebat üyesi olduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Bu gece saat 17:20 civarında (22:20 GMT), Louisville, KY'den Honolulu'ya giden UPS 2976 sefer sayılı uçuş, üç mürettebat üyesiyle birlikte bir MD-11 uçağı, Louisville'de bir kazaya karıştı. Şu anda herhangi bir yaralanma veya can kaybını doğrulamadık
ABD Havacılık Otoritesi'nden açıklama
Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise, bilgileri doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:
UPS 2976 sefer sayılı uçak, 4 Kasım Salı günü, Kentucky'deki Louisville Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra yerel saatle 17:15 civarında [22:15 GMT] düştü. McDonnell Douglas MD-11, Honolulu'daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı'na gidiyordu. FAA ve NTSB [Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu] olayı araştıracak. NTSB soruşturmayı yönetecek ve tüm güncellemeleri sağlayacak
Louisville polisi ise olayda bazı kişilerin yaralandığını bildirdi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.