ABD'de uçak kazası: Louisville havaalanı yakınlarında içinde 3 kişi bulunan kargo uçağı düştü

UPS nakliye şirketine ait bir MD-11 kargo uçağı, Kentucky eyaletindeki Louisville havaalanı yakınlarında düştü. Uçağın içinde 3 kişi olduğu bildirildi 05.11.2025, Sputnik Türkiye

UPS nakliye şirketine ait bir MD-11 kargo uçağı, Kentucky eyaletinde bulunan Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.Daha sonra Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı (SDF), uçak kazası nedeniyle havaalanının kapatıldığını duyurdu.Havaalanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SDF'de uçak kazası doğrulandı. Havaalanı şu anda kapalı, daha fazla ayrıntı yakında" ifadesini kullandı.UPS'tan açıklamaUPS nakliye şirketi, Kentucky'deki Louisville havaalanından kalkışından kısa bir süre sonra düşen MD-11 kargo uçağında üç mürettebat üyesi olduğunu bildirdi.Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:ABD Havacılık Otoritesi'nden açıklamaFederal Havacılık İdaresi (FAA) ise, bilgileri doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:Louisville polisi ise olayda bazı kişilerin yaralandığını bildirdi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

